AliExpress послужит на почте

«Почта России» инвестирует 12 млрд руб. в запуск фулфилмент-центров и логистику в рамках сотрудничества с «AliExpress Россия». Проект также включает открытие пунктов выдачи заказов на базе почтовых отделений под брендом AliExpress и запуск сети постаматов. Маркетплейсу партнерство позволит сократить сроки доставки, которые сейчас выходят для покупателей на первый план, считают эксперты. «Почта России» сможет загрузить сеть логистических центров, которые разворачивает вместе с ВТБ по всей стране.

«Почта России» и «AliExpress Россия» заключили соглашение о совместном развитии логистики на рынке интернет-торговли до 2025 года, рассказали “Ъ” представители сторон. Компании запустят 16 фулфилмент-центров (склад для выполнения заказов дистанционной торговли) в городах-миллионниках общей площадью до 1 млн кв. м и откроют на базе почтовых отделений пункты выдачи заказов (ПВЗ) под брендом «AliExpress Россия», а также сеть кобрендинговых постаматов.

Сейчас у «Почты России» около 42 тыс. собственных отделений, ее инвестиции в проект составят около 12 млрд руб. В «AliExpress Россия» объем вложений не раскрывают.

В первом квартале российские продавцы «AliExpress Россия» смогут пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра «Почты России» в Новосибирской области. Масштабирование проекта в других регионах позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа, ожидают партнеры.

По мнению замгендиректора «Почты России» Алексея Скатина, реализация проекта позволит сделать товары с маркетплейса «такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах». Стороны, уточнил топ-менеджер, также планируют разработать платформу, которая позволит пользоваться услугами фулфилмента и логистики даже тем онлайн-ритейлерам, которые не работают с AliExpress.

У «Почты России» уже есть партнер по проекту строительства 38 логистических центров по всей стране. В сентябре 2018 года компания договорилась с ВТБ о создании СП «Национальные логистические технологии». Стороны планировали инвестировать в него около 20 млрд руб. в течение трех лет. В «Почте России» не уточнили, сколько логистических центров уже открыто, но подтвердили, что «проект с "AliExpress Россия" будет базироваться в том числе на инфраструктуре "Национальных логистических технологий"». В ВТБ отметили, что «пандемия внесла свои коррективы», но проект будет реализован в соответствии с согласованной стратегией.

Когда создавалось СП «Почты России» и ВТБ, возник вопрос, кто будет загружать его мощности, отмечает исполнительный директор Reworker Алексей Жуков. Потенциальных клиентов инфраструктуры, по его словам, на тот момент было немного. «AliExpress может стать якорным клиентом, работа с которым позволит создать базу для привлечения других»,— полагает эксперт.

Подключение к сети логистических центров потенциально позволит AliExpress сократить сроки доставки, считает господин Жуков. Компания уже реализовала для этого ряд инициатив, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «Например, AliExpress больше доставляет самолетами и активнее работает с российскими поставщиками». По мнению эксперта, на фоне развития внутреннего онлайн-ритейла разница ассортимента российских и трансграничных площадок уже не так существенна, а на первый план выходит именно скорость доставки.

ПВЗ и постаматы под брендом «AliExpress Россия» позволят расширить офлайн-присутствие площадки, считает господин Бурмистров. «Почте России» такое партнерство, добавляет эксперт, даст необходимые сторонние инвестиции в обновление отделений и повысит эффективность их использования.

Дмитрий Шестоперов