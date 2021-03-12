Бюджетные инвестиции усваивают дисциплину

За 2020 год ситуация с исполнением федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) улучшилась. В частности, отмечается повышение уровня их кассового исполнения — с 72% в 2019 году до 84,4% по ФЦП и с 76,8% до 89,9% по ФАИП — и достижение целевых показателей. Впрочем, есть и ухудшения, связанные, в частности, с «ковидным» годом: доля не введенных в срок объектов выросла.

Правительство подвело итоги реализации ФЦП и ФАИП в 2020 году. Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, их исполнение существенно улучшилось, «укрепилась финансовая дисциплина, вырос размер кассового исполнения, повысился уровень достижения целевых индикаторов и показателей эффективности, практически на треть увеличилось софинансирование из региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных источников». Отметим, в последние годы это чуть ли не первый случай, когда Белый дом констатирует улучшение ситуации — из года в год правительство критиковало ведомства за медленное расходование бюджетов (см. “Ъ” от 6 марта 2020 года).

В 2020 году ресурсное обеспечение 20 ФЦП составило 488 млрд руб., на федеральный бюджет пришлось 413 млрд руб., кассовое исполнение составило 84,4% против 72% в 2019 году. Как следует из доклада Минэкономики, эффективность половины программ выше среднего, а одну (обеспечение ядерной и радиационной безопасности) ведомство считает высокоэффективной. Реализация девяти ФЦП оценена ниже среднего, а ФЦП по охране озера Байкал названа «недостаточно эффективной».

Из предусмотренных на 2020 год целевых показателей ФЦП в полном объеме достигнуто 68,5%, 24,4% выполнены частично, не выполнены 2,7%. Впрочем, это не всегда свидетельствует об эффективности ФЦП. Как отмечает Минэкономики в докладе, в ряде программ достижения порой значительно превышают план либо значения индикаторов достигаются при низком уровне использования средств, что может указывать на занижение целевых значений или на «отсутствие связи с реализацией программных мероприятий и необходимость корректировки».

На реализацию ФАИП (это все бюджетные стройки) было предусмотрено 893 млрд руб., они освоены на 89,9% (76,8% в 2019 году). Как отметил вчера глава Минэкономики Максим Решетников, это лучший показатель за три года, чему способствовали корректировки процедур реализации ФАИП, создание единого заказчика в сфере строительства и антикризисные полномочия правительства, позволившие быстро перераспределять средства между объектами. Так, в 2020 году объем перераспределений внутри ФАИП составил 20% и позволил ввести 25 объектов с опережением графика.

Впрочем, несмотря на это, доля введенных в срок объектов в 2020 году снизилась — из запланированных строек вовремя завершено 65,8% против 74,9% годом ранее. Ключевая причина — «ковидный» дефицит средств, который оценивается в 100 млрд руб. Среди других причин Минэкономики также перечисляет пандемические ограничения, изменение технических условий и возникновение дополнительных требований к модернизации строящихся объектов (что приводит к увеличению сметной стоимости), необходимость работ, не учтенных в проекте, неисполнение обязательств подрядчиками и позднее начало конкурсных процедур.

Евгения Крючкова