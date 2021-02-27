Удобро побеждает зло

Российские аграрии, которые с 1 марта будут вынуждены платить повышенные пошлины на экспорт своей продукции, добились от поставщиков минудобрений заморозки цены. Сельхозпроизводители жаловались в правительство на резкий рост цен, который химики, в свою очередь, объясняли восстановлением глобальных котировок. При этом аграриев вариант фиксации цены не устраивает, и они требуют введения аналогичных вывозных пошлин для минудобрений. В правительстве такой вариант не поддерживают, а на следующей неделе ситуацию будут разбирать уже на уровне курирующего вице-премьера.

Как стало известно “Ъ”, замглавы Минпромторга Михаил Иванов на очередном совещании в Минсельхозе по вопросу обеспечения российских аграриев минудобрениями предложил зафиксировать их стоимость на март—апрель (пик весенней посевной) для субъектов малого и среднего бизнеса. Вопрос возник из-за жалоб сельхозпроизводителей на резкий рост (на 30–40%) стоимости основных видов удобрений и их дефицит на рынке. ФАС накануне заявила, что начала проверку обоснованности цен.

Источники “Ъ” на химическом рынке отмечают, что требования аграриев снизить цену напрямую связаны с потерей ими существенной части маржи из-за роста экспортных пошлин. С 1 марта по 30 июня ставка на вывоз пшеницы вырастет вдвое, до €50 за тонну, на кукурузу составит €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Правительство собирается компенсировать эти потери сельхозпроизводителям, но механизм пока не утвержден.

Стоимость удобрений на внутреннем рынке рассчитывается по утвержденной ФАС методике на основании мировых индикаторов и отпускных экспортных цен за вычетом логистики. Но аграрии систематически жалуются на рост внутренней цены в период посевной. Производители удобрений уже несколько раз фиксировали цены (последний раз — в августе 2018 года). Сейчас поставщики объясняют их рост в России восстановлением глобальных котировок после масштабного падения цен в начале 2020 года.

В этот раз химики также добровольно согласились зафиксировать цену на ближайшие два месяца. Официально об этом заявил «Уралхим», уточнив, что цены на его продукцию на внутреннем рынке сейчас отстают от среднемировых на 25–30%, но, несмотря на это, компания заморозит стоимость аммиачной селитры и других удобрений в марте–апреле. В «Уралкалии» “Ъ” заявили, что в полном объеме обеспечивают фермеров калийными удобрениями, не допуская роста внутренних цен в период посевной.

В других компаниях и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) ситуацию не комментируют, но источники “Ъ” на рынке уверяют, что основные производители уже подтвердили свою готовность не поднимать стоимость продукции.

Но аграриев такой вариант не устраивает. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил “Ъ”, что если сейчас заморозить цены на удобрения, то фиксация произойдет на пике и для аграриев это не решит вопрос. В агрохолдинге «АФГ Националь» также считают, что фиксация не решит в полной мере проблему их дефицита на внутреннем рынке, а компенсация также не лучший вариант. «Расходы ложатся на период посевной, а возможная компенсация будет получена через ощутимый промежуток времени,— поясняют там.— К тому же есть риски, что она не дойдет до аграриев в полном объеме». Там считают, что самый действенный вариант — введение экспортных пошлин на удобрения. Солидарен и гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко: «Если введена экспортная пошлина на пшеницу, то должен быть применен аналогичный механизм введения экспортных пошлин на удобрения».

В то же время Аркадий Злочевский введение экспортной пошлины на удобрения не поддерживает: по его словам, фермеры негативно относятся к пошлинам на зерно и по этой же причине не могут поддерживать такие меры в смежной отрасли. Источники “Ъ” в аграрном секторе отмечают, что компании были бы согласны на скидки со стороны химиков.

Сейчас в ФАС “Ъ” заявили, что введение экспортных пошлин — «механизм, к которому следует прибегать лишь в редких случаях». В службе говорят, что если цена производителей будет признана монопольно высокой, то в их отношении будут приняты меры административной ответственности. В Минпромторге “Ъ” заявили, что общие решения для отрасли, в том числе о фиксации цен на удобрения, можно будет принимать по итогам расследования ФАС. В министерстве не считают ситуацию критичной для аграриев: по данным АПК, доля минудобрений в общих затратах на производство зерна составляет порядка 13,5% (на производство сахарной свеклы — до 15%, картофеля и овощей — 8–8,4%, подсолнечника — 7,2%). Минпромторг не поддерживает ограничение экспорта удобрений: российские производители работают в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке, и любые ограничения экспортных поставок — это потеря конкурентоспособности российской продукции и, как следствие, снижение ее производства.

При этом в Минсельхозе “Ъ” сообщили, что ситуация с ценами на минудобрения уже стабилизировалась в регионах ЮФО и ЦФО, но проблема по-прежнему актуальна в субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. О том, что потребность регионов в удобрениях в 2021 году будет выше ожидаемой (рост с 3,8 млн до 4,5 млн тонн), Минсельхоз уведомил РАПУ 11 февраля. В химических компаниях уверяют, что в основном закрыли дополнительный спрос на удобрения. По официальным данным на 22 февраля, сельхозпроизводители закупили 1,39 млн тонн удобрений, что на 21% больше, чем в прошлом сезоне.

Источники “Ъ” рассказывают, что на следующей неделе вопрос об обеспечении внутреннего рынка минудобрениями и ход посевной будут обсуждаться на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ольга Мордюшенко, Алексей Полухин