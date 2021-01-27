Удобрения хорошо легли

Высокий спрос на внутреннем рынке и рост экспортных цен во втором полугодии позволил российским производителям удобрений поставить производственный рекорд в 2020 году. По данным отраслевой ассоциации, крупнейшие компании сектора нарастили выпуск на 4,9%, до 52 млн тонн, при этом спрос внутри России вырос на 20,4%, до 11,5 млн тонн. Текущий год также обещает быть успешным для поставщиков основных видов минудобрений — уже в январе мировые цены на них выросли на 10–30%.

Основные российские производители минудобрений нарастили поставки аграриям РФ в 2020 году на 20,4%, до 11,5 млн тонн (в физическом весе), сообщили “Ъ” в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Почти 24% рынка пришлось на «Фосагро», доли «Еврохима» и «Уралхима» составили 17,9% и 14,7% соответственно. По данным РАПУ, компании, входящие в ассоциацию, по итогам года увеличили производство на 4,9%, до более 52 млн тонн, что является рекордным уровнем для сектора.

«Фосагро» 25 января сообщила, что в 2020 году увеличила поставки российским клиентам на 12%, до 3,54 млн тонн. Производство компании выросло на 5%, до 10 млн тонн. «Акрон» нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до 6,5 млн тонн. Остальные крупнейшие российские производители пока не раскрывали своих производственных результатов.

В РАПУ пояснили, что традиционно определяющим фактором спроса на минеральные удобрения являлось наличие у аграриев свободных средств, а в течение всего года российская сельхозпродукция была высоколиквидной. В РАПУ ожидают сохранение роста спроса на удобрения и в 2021 году. По прогнозам Минсельхоза, к 2024 году закупки минудобрений со стороны аграриев должны удвоиться по сравнению с показателем 2020 года в 4 млн тонн.

Рост производства у крупнейших российских производителей удобрений был вызван ростом экспортных цен на них. Активное восстановление цен началось уже в третьем квартале и стимулировалось ростом спроса в Азии и Латинской Америке. Так, цены на карбамид в июле—сентябре возросли на 11%, на DAP и MAP — на 7%. В четвертом квартале карбамид подорожал на 3%, фосфаты — на 8%. Фосфорные удобрения в целом по итогам 2020 года подорожали примерно на 40% — в основном за счет сокращения производства в начале года в Китае, крупнейшем производителе фосфорных удобрений, из-за коронавируса. Как отмечают эксперты Sberbank CIB, мировой рост спроса на фосфатную продукцию в 2020 году составил 3%, что превышает динамику последних пяти лет. Что касается азотных удобрений, то в Sberbank CIB ожидают роста средней цены DAP по итогам 2021 года на 35%, до $435 за тонну.

В целом цены на азотные и фосфорные удобрения на глобальном рынке уже достигли и превысили докризисные отметки и закрепятся на этом уровне на ближайшие несколько месяцев, считают аналитики Газпромбанка. По данным Минсельхоза США, в начале 2021 года спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире значительно превышает предложение из-за слабой динамики производства вследствие неблагоприятных погодных условий в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения.

По данным экспертов, за последнюю неделю цены на удобрения в Европе, Бразилии, Аргентине и США выросли в среднем на $10–30. Средняя цена на фосфорные удобрения — примерно $450 за тонну FOB, на карбамид — $340, аммиачную селитру — $220. По прогнозу IFA, в целом глобальное потребление удобрений в 2020/2021 сельхозгоду вырастет на 2%, при этом спрос на фосфорные удобрения вырастет на 3,2%.

Наиболее сложной остается ситуация на рынке хлористого калия: так, в 2020 году «Уралкалий» подписал долгосрочные контракты с Китаем со снижением цены на 24% — по $220 за тонну. Нина Адамова из Газпромбанка объясняет медленное восстановление цен в калийном сегменте профицитом этих удобрений на глобальном рынке. Эксперт отмечает, что сектор удобрений — один из немногих сегментов глобальной экономики, который продемонстрирует рост потребления и производства по итогам 2020 года. По прогнозу госпожи Адамовой, цены на удобрения российских производителей, вероятнее всего, останутся высокими в ближайшие несколько месяцев благодаря спросу на внутреннем и внешнем рынках. Это компенсирует компаниям негативный эффект от решения правительства повысить НДПИ для отрасли в 3,5 раза.

Ольга Мордюшенко