Александр Бастрыкин вспомнил Маркса, интернет и Интерпол

На коллегии Следственного комитета России, которая впервые проходила в режиме видео-конференц-связи, председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал о том, что благодаря расследованиям комитет фактически вернул свой бюджет государству; прокомментировал введенные в отношении него и руководителей других правоохранительных органов санкции и сделал выводы в отношении руководителей трех крупных следственных управлений.

За год, сообщил генерал юстиции России Бастрыкин, в следственные органы поступило более 686 тыс. сообщений о преступлениях, по которым возбуждено 134 тыс. уголовных дел. При этом в суды было направлено более 95 тыс. уголовных дел в отношении 103 тыс. обвиняемых. Среди них оказалось порядка пятисот спецсубъектов, уличенных в преступлениях коррупционной направленности — в основном главы муниципальных образований и региональные депутаты. Но досталось и правоохранителям — закончены дела в отношении 15 прокуроров, 38 следователей МВД РФ и их руководителей, 17 сотрудников самого СКР и 68 адвокатов.

Однако несмотря на очевидные успехи, господин Бастрыкин остался недоволен результатами доследственных проверок, по результатам которых большинство сообщений о преступлениях заканчивается вынесением отказных решений.

Да и сами сроки этих проверок зачастую необоснованно затягиваются, хотя, по словам председателя СКР, «ковыряться» там особенно нечего.

При этом главой СКР было отмечено, что его подчиненные раскрыли не только абсолютное большинство совершенных в прошлом году преступлений, в том числе особо тяжких, но и прошлых лет. Их раскрываемость — а работать, как и по другим делам, приходилось в сложных условиях пандемии — выросла на 16%. Среди же раскрытых «висяков» оказалось почти 700 убийств.

Особо господин Бастрыкин отметил, что ведомство возместило государству и потерпевшим еще на стадии следствия ущерб на сумму более 52,5 млрд руб. Еще на такую же сумму было выявлено и арестовано активов у обвиняемых, что позволяет судам при вынесении приговоров и удовлетворении исков потерпевших компенсировать причиненный вред, а также назначать штрафы и применить конфискации. Однако, полагает председатель СКР, и в этой части у следователей есть к чему стремиться, приведя в пример дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, у которого были конфискованы не только движимые и недвижимые активы, но и средства, спрятанные в тайниках.

Перейдя к преступлениям, которые совершаются детьми и в отношении них, господин Бастрыкин сообщил, что большинство участников несанкционированных акций в январе–феврале 2021 года в Москве и других регионах России (в поддержку Алексея Навального) являлись молодыми людьми, а около 1,5 тыс. нарушителей и вовсе несовершеннолетними. «Я много раз повторял идею Маркса: чтобы ребенок не совершал таких поступков, у него не должно быть ни минуты свободного времени»,— сказал в связи с этим председатель СКР, заодно поручив своим подчиненным «ворваться в интернет и пресекать там преступность». Напомним, что в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин заявил, что как раз в интернете детей призывают выходить на несанкционированные акции, а кроме того, в нем распространяется детская порнография и наркотики.

Между тем господин Бастрыкин прокомментировал и санкции, введенные в отношении него как раз за уголовное преследование господина Навального и его сторонников.

«Записали в восьмой раз в невыездные — ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом (глава СКР регулярно посещает его официальные мероприятия.— “Ъ”), поддерживаются контакты с коллегами из других стран, но обидно немного за державу»,— сказал генерал юстиции России.

По итогам коллегии следователям, как обычно, наставили задач, отметили отличившихся и наказали нарушителей. В отставку могут быть отправлены руководители следственных управлений СКР Новосибирской и Тверской областей, а также Калмыкии. При этом следует отметить, что если у новосибирского генерал-майора Андрея Лелеко как раз в этом году истекает пятилетний контракт, то его коллеги полковники Альберт Кизимов и Алексей Сердюков были назначены на должности пару лет и год назад.

Николай Сергеев