Фейк живи — фейк учись

На Украине на следующей неделе заработает Международный центр по противодействию дезинформации, деятельность которого в первую очередь будет направлена на борьбу с «российской пропагандой». Об этом в четверг заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, заверив: к проекту уже захотели присоединиться некоторые зарубежные партнеры республики. Открыто эту информацию пока никто не подтвердил, но такую вероятность исключать нельзя: о якобы проводимых Москвой «кампаниях по дезинформации» теперь на Западе говорят регулярно.

«Кремль создал информационные войска под руководством вооруженных сил Российской Федерации», «российская пропаганда чрезвычайно адаптивна, чрезвычайно гибка и умеет разговаривать на языке разных групп», «Россия направляет свои усилия на раскол украинского общества и на раскол между Украиной и ее партнерами» — такие тезисы почти непрерывно звучали в четверг на форуме «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм». Среди прочего там обсуждалась новая инициатива Киева — создание международного центра по противодействию дезинформации.

Впервые идею создания такого центра выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Выступая в сентябре 2020 года на сессии Генассамблеи ООН, он предложил создать в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Господин Зеленский тогда дал понять: с 2014 года республика получила обширный опыт в борьбе с информационными атаками. Выступая во вторник, в первый день работы форума «Украина 30», президент вновь напомнил, что его страна находится «на передовой борьбы с пропагандой».

Новый же центр, по словам Владимира Зеленского, станет «международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире».

Некоторые детали проекта в четверг обнародовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Чиновник заверил, что центр заработает уже на следующей неделе (позднее была объявлена точная дата — 16 марта). По его словам, орган будет функционировать при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и не будет политической структурой. Господин Ермак добавил, что у офиса президента есть подтверждение планов участия в работе центра международных партнеров. Но кого именно — он не сказал.

Из выступления Андрея Ермака было ясно, кому именно собираются противодействовать специалисты нового центра. «В современном мире гибридные методы ведения войны развиваются с колоссальной скоростью»,— начал он, приведя в пример «масштабную кампанию дезинформации, нацеленную на подрыв вакцинации препаратами Moderna и Pfizer» в США.

«Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины используются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды»,— продолжил Андрей Ермак.

Как заявила модератор обсуждения, эксперт по противодействию дезинформации Любовь Цибульская, украинское гражданское общество способно проводить «деконструкт российской пропагандистской машины», «заниматься факт-чекингом». Подтверждение тому — работа интернет-проекта StopFake, который с 2014 года занимается проверкой информации об Украине. При этом госпожа Цибульская сказала, что в последнее время Москва якобы начала «упорно бороться» с этой организацией. Однако никаких подтверждений этому в российских СМИ нет. Напротив, StopFake упоминают как инициатора различных проверок в отношении РФ. 7 марта, например, по запросу StopFake Facebook заблокировал материалы информагентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Этот же материал был удален в аккаунтах RT, «РИА Новости», Sputnik, «Комсомольской правды» и НТВ.

«Цель любой войны — навязать свою волю противнику»,— сказал на форуме Андрей Ермак, процитировав прусского военачальника Карла фон Клаузевица. Он также уточнил, что в случае Украины речь идет о «неудачных попытках» «дестабилизировать ситуацию» внутри страны и разделить республику с ее союзниками, в частности с США. В качестве примеров таких информационных атак господин Ермак привел новости в российских СМИ о том, что «голодные украинцы отбирают хлеб у голубей» (такая новость вышла в 2017 году на сайте телеканала «Звезда»), а также о том, что «украинцы не заинтересованы в безвизе» (то есть в безвизовом режиме с ЕС).

Кроме того, господин Ермак указал на то, что, по его мнению, искажается информация о переговорах по мирному урегулированию в Донбассе.

Отметим, что зарубежные партнеры Киева пока не высказывались по поводу своего присоединения к проекту. Но, как и Украина, они постоянно обращают внимание на исходящие со стороны России информационные угрозы. Например, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от коронавируса, отметив, что такие действия «исключительно опасны». Он также напомнил, что Вашингтон давно прилагает усилия по борьбе с дезинформацией, в том числе посредством действующего при ведомстве Глобального центра по взаимодействию. Ранее в Госдепартаменте заявляли, что за распространением ложной информации о вакцинах стоит российская разведка.

«Приложить дополнительные усилия для защиты свободы СМИ и борьбы с дезинформацией», в том числе со стороны РФ, пообещали также в среду главы МИД Великобритании, Эстонии, Литвы и Латвии. Это произошло в ходе встречи в Таллине. «Угроза безопасности, исходящая от России, наиболее отчетливо ощущается соседними с ней государствами. Великобритания стоит плечом к плечу со своими близкими партнерами в странах Северной Европы и Балтии как в военной сфере, так и в борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией, и ее дестабилизирующей региональной деятельностью»,— заявлял накануне встречи глава британской дипломатии Доминик Рааб.

Впрочем, некоторые меры по борьбе с «российской пропагандой» международные партнеры Киева все же не поддержали.

Речь идет, в частности, о решении СНБО о санкциях в отношении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, которые привели к закрытию трех контролировавшихся им телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Так, в четверг глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что обеспокоена таким решением. «Государство должно защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов»,— сказала она.

Ведутся дискуссии на эту тему и внутри самой Украины. В эфире телеканала «Украина 24» глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили дал понять, что считает нынешние методы властей — вроде закрытия телеканалов — неэффективными. По словам господина Саакашвили, «в современном мире дезинформации много, но все заблокировать нереально». «Надо выигрывать состязания идей, надо самому предлагать что-то, что будет гораздо сильнее»,— добавил он. И резюмировал: «Лучший способ закрыть рот дезинформаторам — это успехи Украины».

Марина Коваленко