ТМК купила 86,54% акций ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, Дмитрия Пумпянского) приобрело у Андрея Комарова 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), говорится в совместном заявлении сторон. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб. В сообщении подчеркивается, что для сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.

«Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж»,— приводятся в сообщении слова Дмитрия Пумпянского. По его словам, сделка даст синергетический эффект как для бизнеса компании, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков». Господин Пумпянский уверен, что с учетом новых мощностей ТМК может полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах.

Группа ЧТПЗ — является одним из крупнейших отечественных производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера» (его выкупает Андрей Комаров).

«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — прокомментировал Андрей Комаров.