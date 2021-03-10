ТМК раскрыла подробности сделки по покупке ЧТПЗ

Финансирование сделки по покупке 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) будет происходить за счет собственных средств ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), заявил вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков.

«Мы не планируем выпускать никаких акций, у нас достаточно средств для финансирования сделки. У нас есть средства, сделка будет закрыта в ближайшие дни. Наша структура акционерного капитала не претерпит изменений»,— цитирует господина Шматовича «Интерфакс». Ранее в ТМК поясняли, что сумма сделки покупке доли Андрея Комарова в ЧТПЗ составила 84,2 млрд руб. ТМК планирует закрыть сделку в ближайшее время.

Владимир Шматович отметил, что на данный момент планов по приобретению оставшегося пакета (10,67% находится у Павла Федорова) нет. Миноритариям ЧТПЗ (около 2,8%) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

«Мы не ожидаем резкого роста капзатрат в 2021 году. Capex ТМК на этот год запланирован на отметке около $200 млн, capex ЧТПЗ — существенно ниже $100 млн. Дальнейшего существенного роста капитальных затрат мы не планируем. В объединенной компании он вырастет где-то на 20-30%»,— сообщил господин Шматович.

По его словам, ТМК оценила ЧТПЗ с учетом долга приблизительно в 158 млрд руб.

Группа ЧТПЗ — один из крупнейших российских производителей трубной продукции. Группа объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (Свердловская область), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера» (его выкупает Андрей Комаров).