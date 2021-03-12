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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Пенсионным фондам погнули процент

ЦБ привяжет размер взносов в резерв к стресс-тестам

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

ЦБ решил дать возможность не обнулять устойчивым НПФ взносы в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС). Если предложения регулятора будут приняты, то такие НПФ смогут отчислять в РОПС по ставке в десять раз ниже, чем нынешняя. Это позволит НПФ продолжать наращивать резервы, которые остаются для них выгодными, в отличие от клиентов фондов, за счет которых оплачивается система гарантирования.


Согласно проекту указания, касающегося требований по формированию резерва НПФ, опубликованному в четверг, 11 марта, на сайте регулятора, ЦБ изменил параметры предлагаемой реформы одной из компонент системы гарантирования прав застрахованных лиц. Если раньше Банк России предлагал прекратить формирование резерва по ОПС при достижении уровня 3% от среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) пенсионных накоплений, а также при условии успешного прохождения фондом стресс-тестирования (см. “Ъ” от 12 января), то теперь он предлагает сделать подход более гибким и дифференцированным.

Банк России считает, что фонды, у которых РОПС не достиг 3% от расчетной базы, которые не проходят стресс-тесты и у них обнаружен актуарный дефицит, должны продолжить отчислять в него по существующей ставке (не менее 0,125% от среднегодовой СЧА). Если все эти условия выполнены, однако РОПС фонда не превышает 3,3% от расчетной базы, а также он не проходит стресс-тест хотя бы по одному внутреннему сценарию, тогда фонд может отчислять в резерв менее 0,125% СЧА. Однако если у него все в порядке с внутренними стресс-тестами или же РОПС превысил 3,3% от расчетной базы, тогда его отчисления в резерв не должны превышать 0,0125% от СЧА. На конец января, по оценке “Ъ”, было 12 фондов с 2 трлн руб. пенсионных накоплений, у которых РОПС не достигал 3,3%.

Резерв по ОПС — первая, «внутренняя» ступень системы гарантирования прав застрахованных лиц. Вторая, «внешняя», ступень — это Фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН) Агентства по страхованию вкладов. Оба эти уровня ежегодно пополняются из средств клиентов НПФ. Ставка отчисления в РОПС составляет 0,125% от СЧА, ставка отчисления в ФГПН — 0,024% от СЧА. Таким образом, каждый клиент НПФ и ПФР ежегодно «тратит» на гарантирование своих накоплений почти 0,15% от их величины. Согласно данным НПФ, на конец января их суммарный РОПС достиг 83,5 млрд руб., у ПФР на начало этого года резерв составлял 170,8 млрд руб. Еще 4,3 млрд руб. находилось в ФГПН.

Ранее представитель ЦБ говорил, что формирование РОПС НПФ, кроме того что «занижает доходность» клиентов, не создает для застрахованных лиц «никакой стоимости». Причиной этому его непропорциональная величина рискам НПФ, в том числе отсутствие влияния на устойчивость фонда (см. “Ъ” от 5 октября 2018 года). Зато сформированный за счет клиентов резерв приносит прибыль НПФ — с него фонды также берут себе постоянную и переменную часть вознаграждения (см. “Ъ” от 20 мая 2019 года). Резерв также используется рядом фондов как место хранения стратегических инвестиций (см. “Ъ” от 11 февраля 2020 года).

В Национальном НПФ считают, что предложения ЦБ «предусматривают рациональное пополнение РОПС» и в то же время «предоставляют дополнительную возможность для увеличения доходности для застрахованных лиц». По словам директора по управлению рисками НПФ «Открытие» Александра Сметанина, проект учитывает результаты прохождения стресс-тестов ЦБ, которые оценивают финансовую устойчивость НПФ на пятилетнем горизонте, а реальные обязательства фонда значительно длиннее, поэтому критически важной может оказаться оценка возможного актуарного дефицита именно в стрессовых условиях, которые для каждого фонда индивидуальны. «Таким образом, представляется разумным пока сохранить полномочия по формированию РОПС советам директоров, дав возможность обнулять взносы при исполнении установленных в проекте ограничений»,— считает он.

Как отметили в ЦБ, в целом РОПС является важным элементом обеспечения финансовой устойчивости НПФ в случае реализации инвестиционных и (или) актуарных рисков. В этой связи расформирование РОПС не отвечало бы долгосрочным интересам клиентов фондов и в настоящее время Банком России не рассматривается.

Илья Усов


Крупнейшие НПФ по размеру РОПС

Название фонда Пенсионные накопления (млрд руб.) РОПС (млрд руб.) Доля РОПС (%) Количество застрахованных (тыс. чел.)
НПФ Сбербанка 667,8 20,30 3,1 8749,2
«Газфонд пенсионные накопления» 572,7 10,83 1,9 6430,7
«Открытие» 531,1 18,38 3,6 7031,6
«Будущее» 269,4 5,46 2,1 4211,0
«ВТБ Пенсионный фонд» 266,8 6,26 2,4 2720,5
«Сафмар» 262,3 9,24 3,7 3822,2
«Эволюция» 166,5 4,80 3,0 1978,4
«Большой» 48,4 1,88 4,0 439,7
Национальный НПФ 25,2 1,02 4,2 309,0
«Магнит» 14,2 0,85 6,4 227,2

РОПС — резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Фонды ранжированы по величине пенсионных накоплений.

По данным НПФ на 31 января 2021 года.

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