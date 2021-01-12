Фондам пересчитают резервы

ЦБ хочет дать возможность НПФ не пополнять резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) в случае успешного прохождения стресс-тестирования и достаточно большого объема резерва. Сейчас их пополнение занижает доходность клиентов. При этом большинство НПФ уже накопили достаточные резервы, чтобы больше не делать отчислений. Однако этот резерв был сформирован в основном за счет прошлых переходных кампаний, проходивших с нарушениями. И остается вопрос компенсации из этого резерва потерь инвестдохода клиентам, покинувшим эти фонды.

ЦБ предлагает прекратить формирование НПФ резерва по ОПС при достижении его уровня в 3% от среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) по пенсионным накоплениям (ПН). Одновременно фонды должны проходить стресс-тестирование в 75% расчетных случаев в течение полугода. «В случае неисполнения хотя бы одного из условий… ставка ежегодных отчислений в резерв составляет не менее 0,125%»,— говорится в проекте указания регулятора, опубликованном в понедельник, 11 января. Предлагаемые изменения направлены на получение большей доходности от инвестирования ПН, отражаемой на счетах застрахованных лиц, отметили в ЦБ.

Резерв по ОПС — часть системы гарантирования прав застрахованных лиц. НПФ с 2019 года обязаны направлять в РОПС 0,125% среднегодовой СЧА, пока резерв не достигает 10% от расчетной базы. Основным источником пополнения РОПС в годы массовых переходных кампаний был потерянный гражданами инвестдоход в результате досрочных переходов между фондами. Также пополнение резерва происходит за счет не востребованных правопреемниками выплат пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц. На конец ноября 2020 года суммарный резерв по ОПС всех НПФ составлял 87,9 млрд руб.

Активное обсуждение судьбы РОПС началось три года назад. На встрече с НПФ представитель регулятора говорил, что за счет продолжения формирования резерва занижается доходность, получаемая клиентами (см. “Ъ” от 5 октября 2018 года). Ведь средства, направляемые в резерв, по сути, берутся, из пенсионных накоплений граждан как на этапе накоплений, так и на этапе выплат. При этом, как уже тогда указывал сотрудник ЦБ, для клиента не создается дополнительная стоимость: величина РОПС непропорциональна рискам НПФ, которые он должен хеджировать.

Филипп Габуния, директор департамента коллективных инвестиций ЦБ в интервью Forbes, июль 2016 года НПФ должен знать свои риски

Согласно представленному проекту указания ЦБ, оно должно начать действовать с 1 января 2022 года по расчетной базе предыдущего года. Однако уже на конец ноября 2020 года, согласно расчетам “Ъ”, величина резерва большинства фондов превышала уровень в 3%. Из 29 НПФ, работающих по ОПС, резерв ниже этого уровня был только у десять фондов. Впрочем, четыре из них входят в число крупнейших — НПФ Сбербанка, «Будущее», «ВТБ Пенсионный фонд» и «Эволюция» (у этих фондов РОПС превышает 2%).

«Шансов на восстановление уплаты обязательных взносов на накопительную пенсию уже нет, поэтому сформированный в настоящий момент РОПС у крупных НПФ уже достаточен, и им можно прекратить отчисления в него — эти средства лучше направить на счета клиентов»,— считает представитель фонда «Сафмар». Механизм, предложенный ЦБ, «предусматривает рациональное пополнение РОПС», отмечают в Национальном НПФ. Однако этот механизм не нравится одному из фондов, у которого РОПС пока не достиг 3% от расчетной базы. По словам его сотрудника, пополнение резерва следует оставить на усмотрение самого НПФ без каких-либо ограничений. Актуарий нескольких НПФ также указывает, что РОПС является источником восполнения выплатного резерва, если он не сбалансирован с актуарными обязательствами. Такая ситуация может стать проблемой при начале массовых выплат, опасается он.

«Главный источник формирования РОПС прошлых лет был несправедлив по отношению к гражданам, а порой даже и незаконен при неправомерных досрочных переводах застрахованных лиц»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

По его словам, сейчас РОПС гарантирует средства нынешних клиентов фондов за счет тех, кто «стал жертвой предыдущих переходных кампаний». «Поэтому следует рассмотреть возможность компенсации застрахованным лицам утраченных при переводах средств»,— отмечает он.

Илья Усов