В Арктике разгораются портовые сборы

НОВАТЭК, основной грузоотправитель на Севморпути, просит президента Владимира Путина обеспечить «стабильные тарифы» на портовое обслуживание в Арктике. По данным “Ъ”, речь идет о разногласиях с «Росатомом», который отвечает за инфраструктуру на Севморпути, по размеру тарифов — подведомственное госкорпорации ФГУП «Гидрографическое предприятие» при нынешних ставках несет убытки. Эксперты напоминают, что НОВАТЭК уже пользуется беспрецедентными льготами в Арктике, и сомневаются, что доля портовых сборов в расходах компании на вывоз СПГ является существенной.

Глава и основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина обеспечить «стабильные тарифы» в рамках портовых сборов в Арктике, в том числе канального сбора. Компания уже обратилась с соответствующими предложениями в правительство, уточнил бизнесмен 11 марта на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Господин Михельсон подчеркнул, что более 25% операционных затрат проектов компании по производству СПГ — это транспортная составляющая. Владимир Путин заверил, что предложения будут рассмотрены.

Речь идет о разногласиях между НОВАТЭКом и «Росатомом», который в 2018 году был назначен единым инфраструктурным оператором Севморпути. ФГУП «Гидрографическое предприятие», подведомственное дирекции Севморпути «Росатома», сейчас отвечает за взимание портовых сборов в регионе.

«Росатом» также ведет строительство федеральной инфраструктуры в Обской губе для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» стоимостью 95 млрд руб. и реконструкцию морского канала за 37,5 млрд руб. В 2021 году также намечено строительство федеральной инфраструктуры за 1,8 млрд руб. для «Обского СПГ», и в 2023 году за 2 млрд руб.— для «Арктик СПГ-1».

По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, проблема в том, что тарифы «Гидрографическому предприятию» были переданы от «Росморпорта» и текущие ставки не покрывают операционных затрат.

В результате предприятие терпит убытки в размере около 0,5 млрд руб. в год. Как отмечают источники “Ъ”, госкорпорация предлагала индексировать действующие ставки или внести изменения в закон, увеличив срок амортизации для портовых объектов (прежде всего для канала в Обской губе). Источники “Ъ” говорят, что сейчас вопрос портовых сборов вынесен на рассмотрение госкомиссии по развитию Арктики.

Леонид Михельсон, основной владелец НОВАТЭКа, на совещании у президента РФ Владимира Путина 11 марта Из года в год мы увеличиваем объемы перевозок по Севморпути, и мы ожидаем стабильных тарифов в рамках портовых сборов, канальных

Другим аспектом, вызывающим разногласия, является то, что тарифы на поддержание канала в Обской губе рассчитаны исходя из прогнозного грузопотока, которого в настоящий момент еще нет. В «Росатоме» считают, что текущая тарифная выручка не покрывает затрат на поддержание канала. Глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, отвечая 10 марта на вопрос “Ъ” в рамках гидротехнического конгресса PortNews о возможном увеличении портовых сборов на Cевморпути, заявил, что «портовые сборы должны обеспечивать владельцу инфраструктуры возможность поддерживать ее в соответствующих паспортных характеристиках». «Не может быть так, что вы сделали канал в 500 м (шириной.— “Ъ”) и 50 км длиной, а у вас для ремонтного черпания будет (лишь.— “Ъ”) 0,5 млрд руб. Мы ведем соответствующие дискуссии»,— отметил господин Рукша. «Все забывают, что идет развитие, и часто бывает, что сама инфраструктура уже сделана, а грузопоток сильно отстает. Расчеты идут под грузопоток в 40–50 млн тонн, а он появится только, наверное, в 2027 году. Это пример Обской губы. А (текущего грузопотока.— “Ъ”) 35 млн тонн будет хватать на другой объем ремонтного черпания»,— пояснил он.

Проекты НОВАТЭКа по производству СПГ уже пользуются беспрецедентными льготами по различным направлениям, напоминает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он также отмечает, что в совокупном объеме расходов на транспортировку СПГ доля портовых сборов минимальна. Если тарифы будут заморожены, то «Росатому» должна быть предоставлена возможность компенсировать эти выпадающие доходы (например, за счет ускоренной индексации в последующие годы), говорит эксперт.

Анастасия Веденеева