«Яндекс» спросят о футболе

TeleSport Group подала иск к «Яндексу» на 529 млн руб. за индексацию в поиске видеонарезок испанских футбольных матчей из официальных групп TeleSport в социальных сетях. Другой аналогичный иск по использованию видео с матчами чемпионата по футболу Италии группа уже выиграла, но «Яндекс» подал на него апелляцию. Контент, размещенный в соцсетях, является общедоступным и открыт для индексации, указывают в «Яндексе» Если интернет-компания проиграет в суде, поисковым сервисам придется заключать лицензионные договоры с владельцами контента, предупреждают эксперты.

АО «Телеспорт Груп» подало новый иск к «Яндексу» о защите авторских и смежных прав, обнаружил “Ъ” в базе Мосгорсуда. Иск зарегистрирован 3 марта, дата его рассмотрения пока не назначена. Размер иска составил 529 млн руб., он подан из-за нарушения исключительных прав на показ матчей Испанской футбольной лиги (La Liga), а именно из-за использования нарезок с фрагментами матчей в «Яндекс.Видео», пояснили “Ъ” в TeleSport. Третьим лицом как первоначальный правообладатель будет выступать La Liga, утверждают в компании. “Ъ” направил запрос в La Liga.

По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковая система может выдавать только список ссылок на видео без возможности просмотра контента, говорит руководитель юридического отдела TeleSport Игорь Савочкин. В «Яндексе» же, по его словам, пользователю доступен контент, прав на который у платформы нет. Кроме того, «Яндекс» транслирует на страницах с роликами свою рекламу, добавил господин Савочкин. «Учитывая трафик поисковика, правообладатель лишается шанса заработать, используя рекламную модель»,— считает он.

В общей сложности, по оценке TeleSport, «Яндекс» совершил около 500 нарушений в связи с показом матчей турниров Испании, по которым правообладатель готовит новые иски.

TeleSport разместила видео с фрагментами матчей Испанской футбольной лиги в своих группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили “Ъ” в «Яндексе». Контент, размещаемый в соцсетях, как и на большинстве видеохостингов, является общедоступным и открыт для индексации поиском, если правообладатель не настроил ограничения, пояснили в компании. «Это указано в лицензионных соглашениях самих сервисов»,— отмечают в «Яндексе».

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Это не первый подобный иск к «Яндексу»: претензии на 2,95 млрд руб. TeleSport Group предъявляла по поводу проиндексированных видео с матчами чемпионата Италии по футболу (см. “Ъ” от 13 августа 2020 года). Этот иск, согласно данным суда, в процессе рассмотрения, следующее заседание по нему назначено на 29 марта. Другой иск TeleSport к «Яндексу» на 3,68 млн руб. по поводу единичного незаконного размещения видео итальянского футбола был удовлетворен 2 февраля. «Яндекс» уже 1 марта подал апелляцию на это решение.

Удовлетворяя иск TeleSport на 3,68 млн руб., суд исходил из того, что поиск «Яндекса» использует технологию iFrame, которая позволяет просматривать контент на странице, не переходя на сайт, где он был размещен, говорит зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. «Предоставляя такую возможность, "Яндекс" теряет статус информационного посредника и связанные с ним права»,— говорит он. В этой связи, по его оценке, высока вероятность, что решения по другим искам будут аналогичными.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин в то же время считает, что в первом деле выводы в технической экспертизе были «неоднозначными».

«В других спорах на основе новой экспертизы суд, вполне вероятно, может вынести решение в пользу "Яндекса"»,— допускает он.

Если TeleSport выиграет указанные иски, поисковые сервисы в перспективе будут вынуждены заключать лицензионные договоры с владельцами контента и исключить функцию просмотра видео в поисковой выдаче, считает господин Едидин. По его мнению, также не исключено внесение поправок в законодательство по результатам рассмотрения этих дел.

Валерия Лебедева