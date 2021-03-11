Бах, какой президент

В среду Томас Бах был переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) на второй и последний, в этот раз четырехлетний, срок. Делегаты сессии МОК, впервые в истории проходившей в онлайн-режиме, почти единогласно проголосовали за Баха. Впрочем, и конкурентов у него не было. Это неудивительно, учитывая, с какими сложностями приходится сталкиваться МОК в коронавирусную эпоху.

137-я сессия МОК должна была состояться в Афинах, но из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, ее впервые в истории было решено провести в режиме онлайн. В первый же день работы сессии делегаты решили главный вопрос повестки дня — выборы президента. Впрочем, выборами в полном смысле это было назвать трудно. 67-летний Томас Бах, возглавивший МОК в 2013 году (кстати, тогда он бился за пост сразу с четырьмя конкурентами), был единственным кандидатом. Отметим, что согласно правилам первый срок главы МОК составляет восемь лет. Второй, он же последний,— только четыре года. В итоге Томас Бах получил практически единогласную поддержку делегатов сессии. Он получил 93 голоса, лишь один делегат проголосовал против. Мандат Томаса Баха начнет действовать после токийских Игр. Во главе МОК он будет оставаться до лета 2025 года.

Комментируя переизбрание Томаса Баха, один из авторитетнейших членов МОК Ричард Паунд заметил, что все функционеры структуры с облегчением восприняли известие о том, что господин Бах пойдет на второй срок. Так что остальное было уже делом техники.

Понять членов МОК, похоже, даже не думавших о том, чтобы найти Томасу Баху замену, довольно легко. Да, за время, проведенное на президентском посту, господин Бах неоднократно подвергался критике, но всякий раз находил выход из непростых ситуаций. Его вообще можно назвать не самым везучим президентом. Ведь на время его работы пришлось сразу несколько сложных моментов.

Начать с истории с российским допингом, в которой МОК и лично Томасу Баху приходилось сталкиваться с чудовищным давлением со стороны структур, настроенных на максимально жесткое наказание российского спорта. Но Томасу Баху удалось пройти по лезвию ножа, с одной стороны, все-таки наказав Россию (на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане наша команда выступала в нейтральном статусе, та же история повторится в Токио, но это уже скорее инициатива Всемирного антидопингового агентства), с другой, не разрушив отношения с одной из ведущих спортивных держав и сохранив целостность олимпийского движения.

Немало нелестных слов Томасу Баху пришлось выслушать и по поводу летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, по завершении которой вскрылись факты коррупции среди высокопоставленных бразильских чиновников, контролировавших подготовку к Играм. Наконец, именно при Томасе Бахе МОК пришлось решать проблему фактического отказа многих стран от самой идеи проведения Олимпиады. Ничего удивительного, если учесть, что зимние Игры-2014 в Сочи стоили $50 млрд. Последующие Олимпиады были уже не такими затратными, но все равно обременительными для государственных бюджетов стран-хозяек. В итоге на зимние Игры-2022 (они достались Пекину) нашлось только два претендента. На зимнюю Олимпиаду-2026 (пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо) могло не найтись ни одного — такой риск действительно имелся. Но и тут МОК сумел оперативно перестроиться, сменить вызывавшую множество нареканий старую схему отбора стран-хозяек Игр с ее дорогостоящими заявочными кампаниями и внедрить новую. На безальтернативной основе летние Игры 2024 и 2028 годов были отданы Парижу и Лос-Анджелесу соответственно. Олимпиаду 2032, скорее всего, получит Брисбен, уже получивший статус предпочтительного партнера.

Наконец, на время президентства Томаса Баха пришелся хаос, вызванный пандемией коронавируса, из-за которой впервые в невоенное время пришлось переносить Олимпиаду. В условиях полной неопределенности нетрудно было полностью утратить контроль над ситуацией. Но этого не случилось.

Томас Бах в среду, поблагодарив делегатов сессии МОК за доверие, заявил, что теперь вопрос о том, пройдет ли токийская Олимпиада вообще, не стоит.

Она пройдет. Осталось решить, в каком виде она будет проведена. Но тут не стоит забывать, что всего через полгода после Токио-2021 стартует зимняя Олимпиада в Пекине. Тоже сложный в политическом плане проект, вызывающий громкие протесты правозащитников, обвиняющих МОК в потакании нарушениям прав человека в Китае. И учитывая все вышесказанное, худшее, что могли бы сделать в МОК сейчас, так это сменить президента.

Александр Петров