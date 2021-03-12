Девелопер выходит на фуд-корт

KR Properties Александра Клячина, оттолкнув крупных арендаторов делового квартала «Красная роза» в центре Москвы своей несговорчивостью, решила самостоятельно заняться развитием вакантных площадей в этом объекте. Девелоперская компания открывает в этой локации гастромаркет. Эксперты предупреждают: проект будет сложно реализовывать из-за конкуренции с расположенным неподалеку Усачевским рынком и отсутствия необходимых компетенций на рынке общепита.

О планах KR Properties открыть гастромаркет в деловом квартале «Красная роза» в Хамовниках, в центре Москвы, “Ъ” рассказал представитель компании. Речь идет о 1,3 тыс. кв. м, новый объект будет объединять 27 концепций. Открытие запланировано до конца марта 2021 года, уточнили в компании. Ранее на этом месте располагался другой гастромаркет — Eat Market компании Zemskiy Group на площади 900 кв. м. Летом 2020 года сообщалось, что оператор покинул площадку, после того как не смог договориться с собственником о снижении стоимости аренды.

Тогда же в конфликт с деловым кварталом из-за арендной ставки вступил и другой оператор общепита — сеть Prime (входит в Novikov Group). Компания через суд потребовала от АО «Деловой квартал» снижения платежей за аренду. Арендодатель, в свою очередь, потребовал взыскать с сети около 3 млн руб. задолженности. «Вакансия помещений стрит-ритейла в "Красной розе" заметна, там закрылся Correas, пустуют площади "Рыбной мануфактуры", "Даблби"»,— отмечает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько.

Девелоперская компания KR Properties входит в структуры Александра Клячина, также владеющего сетью отелей Azimut Hotels. Кроме «Красной розы» компания также управляет деловым кварталом «Даниловская мануфактура» на юге Москвы. По собственным данным, KR Properties управляет портфелем активов общей площадью более 800 тыс. кв. м.

Решение развивать направление фуд-ритейла самостоятельно, без привлечения оператора, представитель KR Properties объяснил большим опытом компании в работе с ресторанами. Речь идет о непрофильном для девелопера бизнесе, отмечает основатель проекта StrEat Максим Попов. У компании могут возникнуть сложности с точки зрения управления и рентабельности, полагает он. Так, например, другой девелопер — группа ПИК, запустившая несколько лет назад два гастромаркета на Балчуге и в торгцентре «Саларис», теперь ищет покупателей на эти объекты, рассказал источник “Ъ” на рынке. В ПИК не ответили на запрос “Ъ”. «Объект на "Красной розе" небольшой, там всегда были проблемы с посадочными местами,— продолжает Максим Попов.— Кроме того, рядом располагается Усачевский рынок, который становится все более конкурентным».

Марина Малахатько, впрочем, приводит и удачный пример — фуд-холл «Депо», созданный «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева и ресторатором Алексеем Васильчуком. Свои подобные проекты реализуют и другие застройщики, например ADG Group (проект «Место встречи») и Fort Group (объект в торгцентре «Европолис»), добавляет эксперт.

Однако трафик в бизнес-центрах пока так и не восстановился, поэтому в фуд-холлах и гастромаркетах происходит большая ротация, предупреждает ресторатор Тахир Холикбердиев (Barbosco, Peqlo Barbecue, «Скотина» и пр.). «До пандемии многие концепции были представлены в виде одного-двух корнеров, то есть это был совсем малый бизнес, где зачастую владельцы сами управляли всем процессами. И не все подобные объекты смогли открыться после карантина»,— говорит господин Холикбердиев. В случае успешности проекта девелопер может перенести этот опыт и на другие свои площадки, не исключает директор департамента офисной недвижимости Colliers Наталья Боннели.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова