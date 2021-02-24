Маслозаводы давят семечки

Закупочные цены на подсолнечник со стороны крупных переработчиков на неделе сократились сразу на 2–5 тыс. руб. за тонну с текущих 43 тыс. руб. за тонну. Компании объясняют это регулированием цен на подсолнечное масло и высокой неопределенностью. Из-за сложностей с поставками дешевого продукта в рамках соглашения перед участниками рынка выросла угроза экспортной пошлины на масло.

Крупные переработчики подсолнечника на прошлой неделе снизили закупочные цены на сырье на 2–5 тыс. руб. за тонну. Об этом говорится в обзоре «Совэкона». В начале месяца подсолнечник, напротив, дорожал: на середину февраля котировки превышали 45 тыс. руб. за тонну, а сегодня находятся на уровне 43,2 тыс. руб. за тонну. Стоимость подсолнечного масла на прошлой неделе выросла на 325 руб., до 99,82 тыс. руб. за тонну на фоне роста экспортных цен на $75, до $1,33 тыс. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев указывает, что запасы подсолнечника находятся на уровне 2 млн тонн, но сельхозпроизводители придерживают поставки, «разгоняя» цены. По его словам, переработчики в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника работают в минус и больше не готовы наращивать убытки. В декабре поставщики и торговые сети заключили соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 руб. за 1 л с НДС до конца первого квартала этого года. Господин Мальцев ожидает, что цены на подсолнечник в ближайшей перспективе могут опуститься и ниже 40 тыс. руб. за тонну.

Гендиректор ГК «Русагро» (бренды «Мечта хозяйки», «Щедрое лето») Максим Басов говорит, что некоторые переработчики уже законтрактованы до лета и с учетом высокой неопределенности не хотят увеличивать риски, закупая подсолнечник по такой высокой цене. В ГК «Эфко» («Слобода», Altero) говорят, что снижение закупочных цен — естественное следствие ограничения стоимости масла на полке. Мировые цены на масло тоже разворачиваются, поэтому фиксировать затраты в пиковых значениях никто не готов, указывают в компании.

Но директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что фиксация отпускных цен на масло касается только продукции в бутылке, потому имеет ограниченный негативный эффект для производителей. А при текущей экспортной стоимости масла подсолнечник должен стоить около $660 (около 48,8 тыс. руб. по курсу ЦБ) за тонну без НДС или больше, указывает он. Как считает господин Сизов, действия переработчиков — попытка «продавить» цены на рынке, либо компании ждут введения экспортной пошлины на масло. Ранее власти не исключали установления пошлины в 15%, не менее €135 за тонну.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у производителей масла возникли сложности с поставками дешевой продукции на полки, из-за чего риски введения экспортной пошлины выросли. В результате компании были вынуждены снизить закупочные цены на сырье, указывает он. Федеральная налоговая служба за неделю на 12 февраля отметила снижение отгрузок масла в рамках соглашения на 15%, говорится в протоколе совещания по этому вопросу (копия есть у “Ъ”). По словам господин Рылько, введение экспортной пошлины на подсолнечное масло сказалось бы прежде всего на доходах аграриев, так как размер пошлины будет транслироваться в закупочные цены на подсолнечник.

По словам господина Мальцева, есть обычная сезонная волатильность поставок, плюс есть выпадения со стороны малых и средних производителей, которые не могут далее работать при текущих ценах на сырье, но члены союза эти объемы компенсируют. Он подчеркивает, что компании выполняют все обязательства в рамках соглашения, более того — намерены в рамках саморегулирования не допустить резких колебаний цен на масло до конца текущего сезона. В Минсельхозе заявили, что действующие меры регулирования экспорта масличных (до 30 июня пошлина на вывоз подсолнечника за пределы Таможенного союза повышена с 6,5% до 30%) позволили стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Минсельхоз также рассматривает возможность продления действия механизма на следующий сезон, что будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке, говорят там.

Анатолий Костырев