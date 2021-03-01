ЦБ трубит общий сбор биометрии

Банк России намерен ускорить работу банков по внедрению Единой биометрической системы (ЕБС). Наиболее важная из норм для кредитных организаций — требование, чтобы 80% отделений, работающих с физлицами, собирали биометрические данные. По мнению экспертов, вступление ее в силу может обернуться многомиллионными затратами при неявной окупаемости.

В конце прошлой недели ЦБ опубликовал ряд проектов указаний, направленных на ускорение работы банков с ЕБС. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, после принятия закона о биометрии представители регулятора встречались с участниками рынка и разъясняли некоторые положения, трактовка которых вызывала беспокойство у банкиров.

Одно из положений регламентирует открытие счетов через систему — обязывает банк обеспечить возможность клиентам-физлицам с использованием «мобильного приложения получать банковские услуги без личного присутствия после идентификации». Указание должно начать действовать с 1 января 2022 года. Но есть и более срочные, которые могут вступить в силу уже в марте. Так, согласно документу, банк с универсальной лицензией должен обеспечить прием биометрических данных в 80% отделений, обслуживающих физлиц в населенных пунктах «с численностью населения более 1 тыс. человек, но не менее чем в одном структурном подразделении в одном населенном пункте».

По словам председателя АЭД Виктора Достова, Банк России конкретизировал критерии, по которым банки обязаны собирать биометрию в определенных отделениях. «По факту, исходя из заявленных требований, банки будут обязаны собирать данные в ЕБС почти во всех отделениях,— говорит он.— Пока это для них расходы с непонятной выгодой».

По мнению Андрея Емелина, вопрос с количеством отделений, которые должны собирать данные в ЕБС, наиболее острый. «Это очень серьезные затраты, говорить об окупаемости которых пока не приходится. С каждых 200 руб., который "Ростелеком" получает за запрос в ЕБС, половину он отдает банку, предоставившему биометрические данные,— поясняет он.— Но надеяться, что эти поступления окупят хоть сколько-нибудь значительную часть затрат банков на обеспечение сбора биометрии, не приходится».

При этом, добавляет господин Емелин, выбранная норма — все отделения в населенных пунктах, в которых проживает более 1 тыс. человек, и не менее 80% всех отделений — недостаточно гибкий подход. «Рынок предлагал более продвинутый вариант — исходить из нагрузки на отделение с учетом наличия отделений разных банков в масштабе не менее района и при общем лимите на уровне в 70% таких отделений»,— говорит он.

Как утверждает консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий, стоимость оборудования отделений инфраструктурой для приема данных сильно зависит от архитектуры и выбранного подхода. «Если ставить все железо и ПО на своей территории, то это обойдется около 5 млн руб. на банк с одним отделением. Если пользоваться облачным решением, то около 1 млн руб.,— говорит он.— Гораздо более бюджетный подход — оснастить каждое отделение только оборудованием для снятия биометрии (один комплект на отделение). В этом случае придется потратить по 130–150 тыс. на каждое отделение».

В ряде опрошенных “Ъ” банков говорят, что уже оснастили все отделения необходимым оборудованием. «Мы организовали полностью дистанционное открытие счетов для граждан, не являющихся клиентами банка, с использованием портала госуслуг и ЕБС,— заверили в ВТБ.— В перспективе планируем проекты с использованием ЕБС — идентификация розничных клиентов по лицу в отделении банка и использование лицевой биометрии для подтверждения рисковых операций». Почта-банк еще в 2019 году оснастил все собственные (флагманские) отделения (более 430 по стране) оборудованием для сбора биометрии в ЕБС, сообщили в банке. Кроме того, сдать биометрические образцы можно более чем в 30 точках обслуживания банка на почте.

В Сбербанке отметили, что для сбора данных в ЕБС оборудованы 6,7 тыс. структурных подразделений массового обслуживания по всей стране. Правда, если верить сайту Банка России, то всего структурных подразделений у Сбербанка более 13 тыс., то есть оснащена лишь половина. Для выполнения указа придется оборудовать еще около 4 тыс. отделений, что может обойтись примерно в 600 млн руб.

Но не только для крупных банков указание может обернуться миллионными расходами. Как говорят участники рынка, многие небольшие и региональные кредитные организации пока даже не пытались принимать биометрические данные.

Максим Буйлов