В России сливают гранты

Слияние Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с Российским научным фондом (РНФ) не приведет «к потере финансирования и возможностей», заверяют в Минобрнауки. Ранее эта инициатива вызвала большое сопротивление научного сообщества — и заявления об «очередном шаге в направлении уничтожения российской науки». В ведомстве заявляют, что действующие проекты продолжат получать деньги — до 2023 года на это планируется выделить более 37 млрд руб. А самый массовый конкурс РФФИ, отмененный в начале марта, скоро будет запущен РНФ, причем «на близких условиях». Но ученые по-прежнему выступают против: по их мнению, такая монополия приведет к коррупции и постепенной деградации единого фонда, а количество грантов сократится.

Все обязательства, взятые РФФИ на 2021 и последующие годы, будут исполнены — а те проекты, которые уже реализуются, будут профинансированы. Об этом заявил в четверг глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Для исполнения ранее принятых обязательств по отобранным проектам» планируется сохранить более 37 млрд руб. до конца 2023 года, пообещал он.

Основанный в 1992 году РФФИ распределял государственные гранты ученым и научным учреждениям. В конце ноября 2020 года правительство объявило о «реформе институтов развития», которая затронула и механизм финансирования науки. РФФИ пообещали присоединить к Российскому научному фонду — другой организации со схожими задачами.

1 марта 2021 года на сайте РФФИ появилось короткое сообщение о том, что самый массовый в стране конкурс грантов — так называемый конкурс «а» — отменен по решению правительства. «На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращен. Поступившие заявки останутся без рассмотрения»,— говорилось на сайте. Эта новость возмутила научное сообщество. Так, клуб «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН) назвал отмену конкурса «очередным шагом в направлении уничтожения российской науки».

Члены клуба отметили, что решение было объявлено в разгар подачи заявок — когда многие исследователи уже проделали большую работу. А профсоюз работников РАН призвал приостановить реформу научных фондов до тех пор, пока ее инициаторы не выступят с развернутым разъяснением целесообразности такого слияния.

В четверг Валерий Фальков не ответил на вопросы журналистов о причинах реформы научных фондов. Тем не менее он заверил: речи «об отмене конкурса и потере всех денег и возможностей для исследователей» не идет. «Конкурс ("а".— “Ъ”) был отменен в начале года одним фондом, чтобы его мог запустить в этом же году другой фонд на близких условиях»,— пояснил министр. По словам главы Минобрнауки, сумма поддержки научных проектов в рамках конкурса РНФ останется той же — до 1,5 млн руб. ежегодно на коллектив исследователей. «И в том и другом случае была возможность профинансировать поездку на научную конференцию, экспедиционное или полевое исследование, ну и доступ к научному оборудованию»,— пообещал господин Фальков.

Отметим, впрочем, что теперь в группах должно быть не более четырех исследователей, включая руководителя,— а в рамках конкурса РФФИ были группы и до десяти человек. Продолжительность финансирования проектов обозначена как один-два года — против трех в рамках РФФИ.

По словам министра, остальная «грантовая линейка» РФФИ также трансформируется в рамках РНФ. Конкурсы планируется объявить уже в апреле.

«Это обычные реорганизационные мероприятия без потери финансирования, но с изменением некоторых условий»,— заверил глава Минобрнауки.

Для «расширения конкурсной деятельности» в РНФ будет передано почти 1,4 млрд руб. в 2021 году, а также еще 18 млрд руб. до конца 2023 года. Валерий Фальков заверил, что РФФИ «не перестанет существовать», а «трансформируется».

По словам вице-президента РАН Алексея Хохлова, количество грантов, в которых могут участвовать ученые, существенно сокращается: «В рамках РФФИ была возможность участвовать в нескольких исследованиях, а у РНФ есть политика — один грант в одни руки. И многие активно работающие ученые, которые имеют уже гранты РНФ, могли вполне рассчитывать на грант РФФИ по какой-то другой теме. Сейчас такая возможность, думаю, будет закрыта».

Чем больше грантов, пусть даже маленьких, у лаборатории, тем больше ее финансовая стабильность, указывает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов:

«Значительная часть дохода у людей идет через гранты, поэтому для руководителя лаборатории крайне важно их наличие. В итоге складывается ситуация, что количество денег у лабораторий, безусловно, уменьшится. Денег не только на зарплаты, потому что на них идет лишь 50% гранта, но и на проведение исследований».

Господин Северинов также напоминает, что создание РНФ в 2013 году объяснялось необходимостью наличия нескольких грантовых агентств для поддержки научных исследований. В большой стране не должно быть лишь одного источника финансирования на все фундаментальные научные исследования, согласен с ним химик, профессор РАН Артем Оганов: «То, что РНФ и РФФИ сосуществовали, это было хорошо: РФФИ был более архаичным, а РНФ более прогрессивный, с международной экспертизой. И это заставило РФФИ под влиянием конкуренции становиться лучше». По его мнению, в случае создания одного крупного фонда возрастает риск коррупции: «Когда вы монополист и решаете, кому получать финансирование, а кому нет, то это может идти через какие-то личные отношения. Пока что это не так, но как долго эта чистота РНФ сохранится — я не знаю. Очень хочется верить, что она сохранится навсегда. Но мировая практика показывает, что монополисты всегда в конце концов проигрывают в качестве».

Анна Васильева