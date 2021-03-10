Запретные плоды просвещения

Депутаты Госдумы после двух недель работы в регионах собрались во вторник на пленарное заседание. Без особых дискуссий во втором чтении был одобрен законопроект, позволяющий президентским назначенцам работать без оглядки на возраст, а в первом чтении — поправки, дающие возможность оперативно по решению Генпрокуратуры блокировать материалы, содержащие оправдание экстремизма. Споры возникли лишь по поводу вызвавшего бурную критику ученых законопроекта о просветительской деятельности, но и он в итоге был принят во втором чтении без существенных изменений.

Госдума 9 марта приняла во втором чтении президентский законопроект о снятии возрастного ограничения в 70 лет для государственных гражданских служащих, назначенных на должности указами главы государства. Ранее источник “Ъ” в администрации президента пояснял, что законопроект — это «системное решение», которое не связано с необходимостью сохранить на посту какого-либо конкретного чиновника. Ко второму чтению не поступило ни одной поправки, и документ был принят без обсуждения 367 голосами при одном воздержавшемся.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что его партия предлагает вообще снять ограничения по предельному возрасту госслужащих: «Сколько могут, столько пускай и работают. И в 80 лет, и в 90, и сколько угодно… Отработает, сколько может, и уйдет умирать дома в кругу семьи».

Также во втором чтении был рассмотрен нашумевший законопроект о просветительской деятельности. Напомним, он был внесен в Госдуму в ноябре 2020 года группой депутатов и сенаторов в пакете с другими инициативами, направленными на борьбу с вмешательством во внутренние дела России. Авторы дали определение просветительской деятельности и предложили наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и выдавать заключения о целесообразности сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями.

Законопроект вызвал жесткую критику со стороны ученых: против его принятия единогласно выступили члены президиума РАН, а петицию против проекта, инициированную астрофизиком Сергеем Поповым, подписали около 220 тыс. человек. В ответ один из авторов документа сенатор Андрей Климов пояснил “Ъ”, что проект был разработан «не про сбор жучков в гербарий», а для борьбы с ИГИЛ (запрещено в России) и другими террористическими организациями, которые, по его мнению, «формально тоже занимаются просветительской деятельностью».

Депутат Олег Смолин (КПРФ) предлагал исключить из документа все, что связано с просветительской деятельностью, оставив лишь регулирование иностранного влияния в сфере неформального образования. Тогда, по его мнению, документ послужил бы заявленной цели — бороться с вредным иностранным влиянием. Комитет Думы по образованию эти поправки не поддержал, но во вторник господин Смолин вынес их на отдельное обсуждение. Он заявил, что подход авторов проекта противоречит традициям.

«Согласно российской исторической традиции, просвещение всегда рассматривалось как благо. Авторы в духе Бенкендорфа или какого-нибудь Победоносцева скорее видят в просвещении зло… Законопроект не содержит ничего о поддержке просвещения, зато содержит много чего о его ограничении»,— подчеркнул депутат.





Однако думское большинство к нему не прислушалось, и документ был принят во втором чтении без учета поправок господина Смолина: 305 голосов за, 62 против и двое воздержавшихся.

Наконец, в первом чтении Дума приняла законопроект, расширяющий основания для блокировки в интернете материалов экстремистского характера. Сейчас Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры вправе заблокировать информацию запрещенных в России иностранных организаций и призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и терроризму. Авторы проекта — члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ — предложили распространить эти нормы и на материалы, содержащие оправдание и обоснование экстремистской деятельности.

Один из авторов Андрей Альшевских («Единая Россия») сообщил коллегам, что, по данным Роскомнадзора, за 2019 год было выявлено 530 тыс. запрещенных материалов и 208 тыс. из них — экстремистского и террористического толка. «Наша комиссия неоднократно находила подтверждение тому, что к подобным материалам приложили руку представители иностранных государств, и в первую очередь в свою аудиторию они выбирают молодое поколение, навязывая им свою картину мира»,— сказал депутат. Он привел статистику Генпрокуратуры, согласно которой в 2019 году преступления экстремистской направленности совершили 449 человек, 230 из которых младше 30 лет. А единоросс Сергей Боярский добавил, что «оправдание и обоснование экстремистской деятельности — деяние не менее опасное и деструктивное, чем призывы к ней».

Алексей Куринный (КПРФ) заволновался, хватит ли у генпрокурора и его замов ресурсов на подобную деятельность: «Не слишком ли мы их нагружаем»? Но Андрей Альшевских успокоил коммуниста, сказав, что Генпрокуратура этот законопроект поддержала, а значит, справится с новыми полномочиями. Других сомнений ни у кого не возникло, и за документ проголосовали 365 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова