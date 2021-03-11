Президент Армении вернул Пашиняну предложение о назначении нового главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отклонил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность начальника Генштаба. По заявлению пресс-службы господина Саркисяна, предложение было возвращено премьеру с возражениями.

«Президент республики возвратил со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба ВС»,— говоится в сообщении на сайте президента Армении. Армен Саркисян в третий раз с начала обострения конфликта между Николом Пашиняном и руководством Генштаба отказывает премьеру в подписании предложений.

Пресс-служба господина Пашиняна сообщила агентству «Арменпресс», что тот вновь направит президенту ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба.

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале, после того как первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. 10 марта премьер заявил, что господин Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент не подписал указ в срок и не оспорил при этом его в Конституционном суде (КС). Временно исполняющим обязанности начальника Генштаба назначен генерал-лейтенант Степан Галстян,

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Генштабу Армении понизили уровень оппозиционности».