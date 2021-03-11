В петербургском НИИ скорой помощи открыли дополнительное травматологическое отделение

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге открыли дополнительное отделение травматологии, перепрофилировав под него урологическое отделение. Причиной называют возросший сезонный травматизм.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на директора НИИ Вадима Мануковского. Как отметил господин Мануковский, причиной увеличения пациентов с травмами стали закрытые из-за пандемии границы. «Все отдыхают здесь, катаются на лыжах, коньках, ватрушках. Зима в этом году была достаточно суровая, снег и лед были почти все время», — пояснил он, уточнив, что количество операций иногда доходит до 100 человек в сутки.

В настоящий момент медучреждение практически не принимает урологических больных, перепрофилировав соответствующее отделение исключительно под пациентов с травмами.

Ранее сообщалось, что второй корпус НИИ им. Джанелидзе планируется завершить в декабре 2021 года.