Беглов поручил достроить новый корпус НИИ им. Джанелидзе к декабрю 2021 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить строительство второго корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и окончательно завершить его к декабрю 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в проект были внесены изменения — новый корпус медучреждения строится по принципу многофункционального трансформера, который при необходимости можно будет быстро перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Площадь здания составит свыше 22 тыс. кв. м.

Также господин Беглов дал поручение проработать вопрос строительства в составе НИИ им. Джанелидзе новой поликлиники.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что новый корпус НИИ скорой помощи имени Джанелидзе во Фрунзенском районе Петербурга за 3,4 млрд рублей строит компания «БалтИнвестСтрой».