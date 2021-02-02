Сестер Хачатурян и суд не судит, и следствие не жалует

Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру громкое уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца летом 2018 года. Суд решил уточнить характер действий главы семейства по отношению к собственным дочерям, который устанавливается в рамках отдельного расследования. Ранее, напомним, общество оказалось буквально расколото на два лагеря — сторонников девушек, утверждающих, что они расправились с отцом, защищая свои жизнь и здоровье после длительных жестоких истязательств с его стороны, и их противников, настаивающих на корыстном мотиве убийства. При этом на возобновлении расследования в отношении Михаила Хачатуряна настаивали все стороны, каждая из которых надеется получить новые доказательства своей правоты. Пока речь идет только о старших сестрах Крестине и Ангелине, по делу которых в суде до сих пор пока так и не удалось с лета прошлого года отобрать коллегию присяжных. Суд над младшей, признанной невменяемой в момент расправы над отцом, проходит отдельно в Бутырском суде столицы. Но уже во вторник и там может быть принято аналогичное решение о возврате материалов в прокуратуру. Отметим, что само надзорное ведомство выступает против.

Решение вернуть материалы уголовного дела Крестины и Ангелины Хачатурян по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в Генпрокуратуру судья Андрей Гуров принял после полугода неудачных попыток отобрать коллегию присяжных. Сначала попытки начать процесс срывались из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, потом — из-за болезней признанных СКР потерпевшими сестер погибшего Михаила Хачатуряна Марины и Наиры.

Как сообщал “Ъ”, их представители не особо скрывали, что затяжка с началом процесса им даже на руку, так как одновременно в Басманном суде рассматривалась их жалоба на действия следователя ГСУ СКР, который вел дело сестер Хачатурян, вызвавшее огромный общественный резонанс. Адвокаты сестер убитого настаивали, что следователь незаконно вынес постановление в отказе в возбуждении уголовного дела в отношении самого Михаила Хачатуряна в связи с его смертью (ст. 24 УПК РФ) по обвинению в истязании собственных детей (ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждению к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Напомним, что все три сестры Хачатурян написали заявление следователю, заявив о многочисленных подобных действиях со стороны отца, которые имели место как у них дома, так и в других местах еще в 2014 году. Изначально потерпевшие — сестры погибшего, хоть и отвергали все обвинения в его адрес, не стали пользоваться своим правом настоять на обязательном проведении расследования, а занялись этим вопросом гораздо позже. В итоге два месяца назад Басманный суд Москвы признал по требованию представителей потерпевших действия следствия незаконными, фактически обязав СКР все же провести расследования по указанным тремя девушками фактам.

Надо отметить, что если Мосгорсуд так и не смог начать рассмотрение дела старших сестер, то процесс по делу младшей Марии уже вовсю идет в Бутырском суде столицы. Материалы в отношении нее выделили в отдельное производство, так как эксперты признали девушку, бывшую несовершеннолетней на момент убийства отца, невменяемой. А потому дело направили отдельно в райсуд для решения вопроса о применении к фигурантке принудительных мер медицинского характера. Однако ходатайства о возврате дела сестер Хачатурян в Генпрокуратуру на основании решения Басманного суда поступили практически одновременно и в Бутырский, и в Московский городской суд.

«Мы настаивали на возврате дела заместителю генпрокурора РФ, так как Следственным комитетом России и утверждавшим обвинительное заключение надзорным ведомством не был уточнен характер действий Михаила Хачатуряна и им не была дана оценка»,— заявил “Ъ” один из адвокатов потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили.

По его словам, родственники убитого уверены, что мотивом преступления была корысть: девушки расправились с отцом, опасаясь, что ему станет известно о совершенном ими перерасходе денег по кредитной карте, а само убийство тщательно готовилось. «Следователи сами заложили бомбу с часовым механизмом в материалы дела, вынося "отказное" постановление в отношении Михаила Хачатуряна, так как не имеется никаких доказательств якобы имевших место истязаний, кроме слов самих девушек»,— сообщил господин Чугуашвили, пояснив, что он и его коллеги полностью удовлетворены решением судьи Гурова. По его мнению, теперь СКР будет вынужден возбудить уголовное дело, установить невиновность Михаила Хачатуряна, а потом внести изменения в дело самих сестер Хачатурян, изменив мотив преступления с указанных сейчас неприязненных личных отношений на корыстный. Кроме того, потерпевшая сторона намерена добиваться новых сексолого-психолого-психиатрических экспертиз всех трех обвиняемых с тем, чтобы все они были признаны вменяемыми и судили их потом также вместе.

Между тем, как стало известно “Ъ”, о возврате дела в прокуратуру ходатайствовали и адвокаты самих обвиняемых. Алексей Паршин, представляющий одну из девушек, пояснил “Ъ”, что сторона защиты усмотрела в материалах дела взаимоисключающие обстоятельства, когда мотив преступления из-за ссор с отцом одновременно мог являться как отягчающим, так и смягчающим обстоятельством.

«Поэтому мы тоже удовлетворены исходом дела»,— заявил господин Паршин.

Он также отметил, что суд оставил в силе прежнюю меру пресечения обвиняемым в виде запрета определенных действий. Напомним, что изначально они находились под стражей, потом под напором общественности их отпустили под домашний арест, а затем смягчили и этот режим. На данный момент им нельзя общаться между собой и родственниками, журналистами и т. д., пользоваться телефоном и интернетом, за исключением общения с адвокатами, врачами, следователем или сотрудниками ФСИН.

Адвокаты девушек уверены, что новое уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна обязательно подтвердит его виновность в истязаниях и домогательствах и вполне может окончиться обвинительным заочным приговором суда. А после этого, как считают защитники, речь снова может пойти о прекращении уголовного преследования их доверительниц, так как тогда их действия будут укладываться в рамки исключающей наказание необходимой обороны. Они напомнили, что ранее заместитель генпрокурора Виктор Гринь уже указывал на это СКР. Правда, потом он все же утвердил обвинительное заключение, а накануне Нового года ушел в отставку по возрасту.

Как ожидается, во вторник ходатайство потерпевших о возврате дела в прокуратуру будет рассмотрено и на процессе по делу Марии Хачатурян в Бутырском райсуде.

Ее адвокат Ярослав Пакулин заявил “Ъ”, что не ожидает сенсаций в виде отказа, хотя и отметил, что формально юридически два дела сестер сейчас не связаны.

Интересно, что представители обвиняемых и потерпевших сходятся в одном: возврат дела в прокуратуру и начало нового расследования в отношении Михаила Хачатуряна означает очередную затяжку разбирательства как минимум до осени, а возможно, и даже на гораздо больший срок.

Сергей Сергеев