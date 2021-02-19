Новосибирская область может запустить проект по строительству 10 приютов для животных

Власти Новосибирской области планируют запустить пилотный проект по созданию 10 межмуниципальных приютов для бездомных животных. В случае успешной реализации, проект может стать федеральной программой, сообщает пресс-служба облправительства.

Предложение о необходимости строительства приютов уже направлено на федеральный уровень. Предполагается, что каждый из приют будет вмещать не менее 100. По словам замначальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, это может помочь решить проблему размещения отловленных зверей, обеспечить гуманное отношение к ним и ,в то же время, обезопасить людей от потенциальных угроз.

Сейчас в регионе, в рамках действующих муниципальных контрактов действует 10 приютов — два муниципальных и восемь частных.

Всего за 2020 год в регионе были отловлены более 1,7 тыс. бездомных животных, из них привиты от бешенства более 1,3 тыс., стерилизованы — 713. После проведенных мероприятий около 700 зверей были возвращены в среду прежнего обитания, 415 были переданы новым владельцам.

Даниил Тарабукин