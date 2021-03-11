Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ проработать льготную ипотеку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить предложения по реализации программ льготной ипотеки в будущем. Профильные министерства должны будут вместе с ЦБ представить предложения к 15 апреля.

Главам Минфина и Минстроя Антону Силуанову и Иреку Файзуллину поручено «совместно с Банком России представить предложения об условиях дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», указано в списке поручений по итогам встречи с членами Совета палаты Совета федерации. Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин указаны ответственными за выполнение поручения.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила позицию регулятора, по которой программа льготной ипотеки должна быть свернута. При этом она перечислила 24 региона, в которых продление программы, по ее мнению, не привело бы к негативным последствиям. В их числе она назвала Башкирию, Удмуртию, Мордовию, Дагестан, Чечню и Ингушетию.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была введена в апреле 2020 года в качестве меры поддержки в условиях распространения коронавируса. Позднее ее продлили до 1 июля 2021 года. Минстрой настаивает на дальнейшем продлении программы.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».