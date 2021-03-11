Набиуллина назвала регионы, где возможно продление льготной ипотеки

Продлить программу льготной ипотеки без возникновения негативных эффектов возможно в 24 из 85 российских регионов, сообщила «Известиям» председатель Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ранее ЦБ предложил оставить программу только в регионах со сложной ситуацией на рынке жилья.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута»,— сказал госпожа Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что уже появились негативные эффекты. «Дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья»,— уточнила она.

По ее мнению, без негативных последствий программу можно было бы продлить в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях. «Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить»,— сказала она.

Программа льготной ипотека была введена в апреле 2020 года в качестве меры поддержки населению и экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Она предусматривает ипотеку под 6,5% годовых на квартиры в новостройках. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года. ЦБ неоднократно предупреждал о рисках возникновения пузырей на финансовом рынке при очередном продлении программы. На ее продлении настаивает Минстрой.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».