В Петербурге проводятся обыски по уголовным делам, связанным с «Интерторгом»

В Петербурге 10 марта проходят обыски по двум уголовным делам, касающихся деятельности экс-ритейлера «Интерторг».

Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски проводят сотрудники Управления «К» ФСБ России и Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга по 50 адресам.

Одно из уголовных дел связано с кредитом на 8,1 млрд рублей, которые «Интерторг» получил в Северо-Западном Сбербанке. Второе — основывается на заявлении поставщиков в магазины торговых сетей Spar и «Семья». Совокупный ущерб оценивается в сумму около двух млрд рублей.

«Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга, имел в управлении 450 магазинов на территории СЗФО и Москвы. Последние торговые точки сети закрылись в начале 2020 года. Перед уходом с рынка ритейлер накопил долги перед кредиторами, к нему были поданы иски на сумму свыше 17 млрд рублей.

Подробнее о банкротстве «Интерторга» — в материале “Ъ-СПб” .