Экспорт нефти из России в январе упал на 43%

Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении по сравнению с январем прошлого года упал на 42,8%, до $5,708 млрд, физический экспорт нефти уменьшился до 15,849 млн т (–27,1%), следует из данных Федеральной таможенной службы.

Экспорт нефтепродуктов из России в январе вырос по сравнению с январем предыдущего года на 6,7%, до 12,319 млн т, в денежном выражении он сократился на 19%, до $4,415 млрд. Экспорт бензина сократился до 366,1 тыс. т (–29,8%) и до $155,6 млн (–47,5%). Экспорт дизельного топлива снизился до 4,077 млн т (–7,1%), до $1,586 млрд (–35,7%), сообщает «Прайм».

По итогам 2020 года, экспорт нефти из России в денежном выражении сократился на 40,8%, до $72,366 млрд, а физический экспорт — на 11,4%, до 238,607 млн т. Экспорт нефтепродуктов в прошлом году снизился на 0,8%, до 141,755 млн т, а в денежном — на 32,3%, до $45,346 млрд. С 1 марта Россия повысила экспортную пошлину на нефть на $5,8, до $49,6 за тонну.

Подробнее о структуре внешней торговли в 2020 году — в материале “Ъ” «Меньше нефти, больше тканей».