Меньше нефти, больше тканей

Данные ФТС о структуре внешней торговли товарами за 2020 год лишний раз подтвердили уязвимость экспорта и непоколебимость структуры импорта перед лицом сильных глобальных экономических потрясений. Уже к концу 2020 года стал очевиден тот факт, что российский экспорт восстанавливается медленнее импорта. Если в 2021 году ввоз товаров будет расти быстрее ВВП, это ограничит темпы восстановления экономики как минимум в короткой перспективе.

По данным таможенной статистики за 2020 год, основу экспорта РФ, как и прежде, составляли топливно-энергетические товары. Однако на фоне резкого снижения цен (на 36,6%) и объемов их поставок (на 6%), вызванного глобальной рецессией и ограничениями сделки ОПЕК+, их доля в общей стоимости экспорта товаров снизилась до 49,6% с 62,1% в 2019 году.

Так, объемы поставок электроэнергии в 2020 году снизились на 39,6%, керосина — на 16,7%, нефти сырой — на 11,4%, газа — на 9,7%; выросли: бензина — на 12,4%, сжиженного газа — на 4,5%.

При заметном снижении доли энергетического экспорта увеличилась доля вывоза металлов (до 10,4% в 2020 году с 8,9% в 2019 году) за счет роста стоимости и объемов экспорта меди и никеля. Заметно выросла (с 5,9% до 8,8% соответственно) доля экспорта продовольствия и сырья для его производства: росли как стоимость (на 19,2%), так и объемы поставок (на 19,1%) мяса, рыбы, молочных продуктов и пшеницы, особенно в страны дальнего зарубежья (с 5,1% до 8%).

На фоне резкого снижения веса энергоэкспорта доля вывоза продукции химпрома выросла до 7,1% с 6,4%, хотя упали и ее стоимость (на 11,9%), и физические поставки органики и удобрений (на 1,3%). Доля экспорта машин и оборудования в 2020 году достигла 7,4% (в 2019 году — 6,6%), также при падении стоимости этих товаров на 10,1%. На лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия в стоимости экспорта РФ пришлось 3,7% (плюс 0,7 п. п.), хотя стоимость экспорта этой товарной группы упала на 3,3%, а физические поставки выросли на 1,6%.

Как уже отмечал “Ъ”, к концу 2020 года помесячная динамика экспорта, по данным ФТС и оценкам ЦМАКП, с учетом сезонности фиксировала замедление сжатия физического экспорта. Сокращался в основном вывоз нефти и нефтепродуктов, цветных металлов и химии. «Учитывая новые соглашения по ОПЕК+ и в целом признаки готовности мировой экономики к росту в первом полугодии 2021 года, можно ожидать, что экспорт товаров РФ в ближайшее время начнет снова увеличиваться»,— прогнозировали аналитики центра в начале года.

В товарной структуре стоимости импорта основную долю, несмотря на заметное ослабление рубля, нарастили машины и оборудование (47,6% в 2020 году против 46,1% в 2019 году).

Доля поставок инвестпродукции из стран дальнего зарубежья выросла до 50,8% с 49,3%, хотя их стоимость снизилась на 2,2%. При этом единственной страной дальнего зарубежья, импорт из которой рос, оказалась Великобритания — на 53,6% в годовом выражении на фоне заметного падения ввоза товаров из других стран. Как уже отмечал “Ъ”, по оценке ЦМАКП и с учетом сезонности физический объем ввоза инвестиционных и промежуточных товаров устойчиво расширялся, а для потребительских товаров из-за «стоящих» рынков этот тренд был менее устойчив.

Стоимостная структура импорта продовольствия, химии, одежды и сырья для ее производства остается менее подвижной, фактически не меняясь даже в кризисный год. Впрочем, обращают на себя внимание, например, заметное увеличение импорта нефтепродуктов, дизеля и сырой нефти в рамках сделок внутри ЕАЭС, а также снижение объемов (на 1,1%) и цены (на 3,5%) ввозимых одежды и обуви на фоне заметного роста ввоза тканей, что может свидетельствовать о сдвиге с импорта готовой продукции к импорту сырья для пошива одежды внутри страны.

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, доля потребительского импорта во внутреннем спросе за 2020 год снизилась до 15,5–16% против 17–18% до кризиса, а доля инвестиционного импорта упала заметно меньше — до 37% против 37,5–38% до кризиса. «Это связано во многом с невозможностью замены импортного оборудования и компонент российскими аналогами»,— отмечают они. Отметим, что статистика ввоза товаров из дальнего зарубежья, на которые приходится более 85% всего импорта товаров, в январе 2021 года фиксирует рост импорта машин и оборудования на 9,3% год к году в долларах (вклад в рост импорта порядка 4,5 п. п.). Экономисты банка объясняют такую динамику «постепенной разморозкой инвестпрограмм и сохранением инвестиционно ориентированного стимула со стороны бюджета, которые будут поддерживать импорт весь год». Они полагают, что и доля потребительского импорта во внутреннем спросе в 2021 году вернется к своему среднему показателю в 23%, хотя это менее вероятно, учитывая неясные перспективы восстановления доходов граждан.

Алексей Шаповалов