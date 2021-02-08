Экспорт нефти из России в 2020 году сократился на 40,8%

Экспорт нефти из России по итогам 2020 года сократился на 40,8%, до $72,366 млрд руб., следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В физическом выражении он снизился на 11,4%, до 238,607 млн т.

Экспорт нефтепродуктов снизился на 32,3%, до $45,346 млрд, в физическом выражении — на 0,8%, до 141,755 млн т.

В январе-декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил $571,9 млрд. По сравнению с предыдущим годом он сократился на 15,2%. Объем экспорта составил $338,2 млрд (–20,7%). На долю стран дальнего зарубежья пришлось 85,6% поставок, на страны СНГ — 14,4%.

О ситуации на мировом рынке нефти — в материале “Ъ” «В ритме сланца».