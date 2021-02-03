03 февраля, среда
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Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно сворачивать. По ее мнению, она теряет социальную направленность, наблюдается высокий инвестиционный спрос на жилье. Госпожа Данилова считает, что продлевать программу можно только в отдельных регионах.

«Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима»,— сказала глава департамента «РИА Новости». По ее словам, сейчас наибольшая доля выдачи льготной ипотеки приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Госпожа Данилова сообщила о большом инвестиционном спросе на жилье — обеспеченные россияне вкладывают в него деньги на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Повышенный интерес стимулирует еще больший рост цен, из-за чего не достигается цель программы — «сделать жилье доступным широким слоям населения». «Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья»,— добавила глава департамента.

Льготную ипотеку под 6,5% ввели на фоне пандемии, а затем продлили до 1 июля 2021 года. Она предусматривает выдачу займов на жилье в новостройках под 6,5% (до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах). По информации «Интерфакса», Центробанк согласился продлить ипотеку с существенными оговорками.

О влиянии программы на рынок недвижимости — в материале “Ъ” «Госпрограмма вытянула ипотеку».

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