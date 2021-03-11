Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о растрате

Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана задержан по подозрению в в махинациях при установки систем оповещения, сообщил СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По информации “Ъ—Казань”, речь идет об Олеге Степущенко.

«По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС Республики Татарстан заключило государственные контракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн. руб. В дальнейшем неустановленные представители вышеназванных ООО по сговору с подозреваемым не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение технических заданий»,— говорится в сообщении СКР.

Сейчас замглавы МЧС Татарстана задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. МЧС Татарстана пока не комментировало задержание чиновника.

Год назад по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был арестован еще один заместитель министра ЧС Татарстана — Ильхам Насибуллин. По версии следствия, подконтрольная чиновнику компания оказывала коммерческие услуги предприятиям, используя для этого ресурсы и кадры МЧС.

О деле замминистра — в материале “Ъ” «У спасателя нашли корыстный интерес».