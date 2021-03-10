Замглавы МЧС Татарстана задержан за приемку неработающей системы оповещения

52-летний заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и растрате более 56,7 млн руб. (ч.4 ст.160 УК РФ). Об этом сообщило управление СКР по Татарстану, не называя имени.

По информации «Ъ-Казань», речь идет об Олеге Степущенко.

По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС Татарстана заключило госконтракты на сумму более 56,7 млн руб. с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. Подрядчики нарушили техзадание, и в итоге комплексная система экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций оказалась в нерабочем состоянии. Однако, как отмечают в СКР, подозреваемый и «иные неустановленные сотрудники МЧС РТ» данные работы приняли. «Денежные средства растрачены и присвоены»,— говорится в сообщении

Следствие считает, что подрядчики не исполнили условия госконтракта «по сговору с подозреваемым». В ближайшее время оно намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении замминистра «одной из предусмотренных законом мер пресечения».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"