Средствам против наркозависимых нашли лучшее применение

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, «Альянс общественного здоровья» и журнал The Economist представили результаты исследования о наркополитике в странах Восточной Европы и Центральной Азии. На примере Белоруссии, России, Казахстана и Киргизии они показали, что сэкономленные в результате декриминализации наркопотребления средства помогут за 20 лет остановить эпидемию ВИЧ. Что касается РФ, речь о более чем €11 млрд и сокращении числа новых случаев инфекции на 58%. Эксперты назвали выводы впечатляющими, но к обозначенным перспективам отнеслись скептически.

Аналитический отдел журнала The Economist по просьбе Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и международного фонда «Альянс общественного здоровья» провел исследование состояния здоровья людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. Авторы объясняют, что эти страны были выбраны «в связи с высоким уровнем потребления наркотиков, несоразмерным законодательным регулированием и карательными правоохранительными практиками в отношении ЛУИН». В отчете отмечается, что Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА) — единственный регион мира, где с 2010 года увеличились заболеваемость ВИЧ (+72%) и смертность от инфекции (+24%). При этом 48% новых случаев ВИЧ в регионе приходится на лиц, употребляющих инъекционные наркотики. Самый высокий уровень распространенности ВИЧ среди ЛУИН в России — 60%. По данным 2017 года, всего в стране живет 1,881 млн наркозависимых. Число новых случаев ВИЧ-инфицированных возросло с 74 тыс. в 2010 году до 100 тыс. в 2017 году.

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) поставила перед регионом к 2020 году амбициозные цели, однако в 2019 году стало ясно, что ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Киргизия, ни Россия их не достигли. «Предыдущая цель ЮНЭЙДС по двукратному сокращению ВИЧ среди ЛУИН к 2015 году была недовыполнена аж на 80%. Продолжение этой тенденции приведет к отказу от глобальной цели покончить со СПИДом к 2030 году»,— говорится в отчете.

Авторы исследования также обратили внимание на ограниченную доступность практик снижения вреда. В частности, в России запрещено лечение с использованием опиоидных агонистов (ЛОА), рекомендованное ВОЗ. Социолог, старший научный сотрудник ВШЭ Петр Мейлахс объясняет, что запрет ЛОА в России во многом связан с тем, что старое поколение наркологов рассматривает замену одного опиата другим как поощрение, а не лечение. Еще одна практика снижения вреда — обмен иглами и шприцами (ПОШ; практика обмена шприцев) — также не развита в России. Авторы исследования приводят данные, согласно которым на одного зависимого в год в стране выделяется от одного до трех шприцев. «Катастрофически низкий уровень охвата таким дешевым и эффективным способом делает весьма вероятным факт регулярного общего пользования,— написано в отчете.— €46,5 млн в год будет достаточно, чтобы охватить ПОШ 60% ЛУИН и таким образом предотвратить около 14 тыс. случаев ВИЧ-инфицирования в год».

Деньги, полагают аналитики The Economist, могут появиться в процессе декриминализации употребления и хранения наркотиков в личных целях. Они уточняют, что сокращение затрат на суды и содержание в тюрьмах лиц, употребляющих наркотики, сэкономит России €11,1 млрд. Эти средства могут быть использованы для расширения антиретровирусной терапии, а также для покупки ЛОА, что через 20 лет приведет к снижению числа случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 58%.

Юрист и правозащитник Арсений Левинсон говорит, что в России рассматривается ежегодно 80 тыс. уголовных дел, связанных с наркотиками. 80% дел касаются наркопотребителей, которые не обвиняются в сбыте и распространении. «Если бы эти люди будут попадали не в правоохранительную систему, а в социально-медицинские организации, мы получили бы 100 млрд руб. экономии каждый год, это примерно шестая часть всех нынешних расходов на здравоохранение»,— считает господин Левинсон. По его мнению, затраты на медицинскую помощь потребителям были бы существенно меньше.

Эксперты назвали выводы, изложенные в докладе, «впечатляющими», однако скептически отнеслись к возможности их практического применения. «Я сомневаюсь, что экономический аргумент поменяет взгляд на проблему правительств. Кроме того, я испытываю сомнения, что это поможет продвинуть вопросы сокращения криминализации в РФ, где есть очень сильный политический и идеологический запрет на переход к более безопасному варианту, когда люди могут продолжать использование наркотиков, минимизируя вред»,— сказал специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе Мишель Казачкин. Эксперт по наркополитике фонда Андрея Рылькова (внесен Минюстом в перечень иноагентов) Анна Саранг говорит, что убедить чиновников РФ финансировать программы снижения вреда «невозможно».

Комментируя выводы отчета, в Минздраве РФ заявили, что, «основываясь на достижениях доказательной медицины и результатах комплексного подхода по применению методов профилактики, лечения ВИЧ-инфекции и наркомании», программы заместительной терапии законодательно запрещены в России. «Отметим, что советский опыт лечения наркоманов морфином, российский опыт работы с программами заместительной терапии в Крыму и ряда зарубежных стран говорят о том, что эти меры не способствовали снижению распространения наркомании и ВИЧ-инфекции в уязвимых группах»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе. В ведомстве привели статистику, согласно которой за последние десять лет в России на 26,7% уменьшилось число зарегистрированных пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков (в 2010 году — 547 081 человек, в 2019 году — 401 233). Позитивным трендом в Минздраве назвали снижение количества лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, на 55% (в 2010 году — 393 534 человека, в 2019 году — 176 988).

Наталья Костарнова