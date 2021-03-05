Росстат оценил годовую инфляцию в России в феврале в 5,67%

Инфляция в России в феврале в годовом выражении составила 5,67%, в месячном — 0,78%, свидетельствуют данные Росстата. По данным службы, за год продовольственные товары подорожали на 7,72%. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5,67%, на услуги — 2,91%.

Рост потребительских цен на продовольственные товары за месяц, по расчетам Росстата, составил 2,24%, на непродовольственные — 1,11%, на услуги — 0,82%. Служба отметила, что больше всего (на 1,6%) цены выросли в Севастополе и Дагестане.

Ранее аналитики The Economist Intelligence Unit поставили Россию на 24-ю строчку рейтинга продовольственной безопасности, рассчитываемого по доступности, качеству и безопасности продуктов питания. С 2019 года Россия поднялась в рейтинге на 18 пунктов.