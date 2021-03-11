С акробатической невозмутимостью

Очередным российским спортсменом, убедительно продемонстрировавшим готовность бороться через год за золото Олимпиады в Пекине, стал фристайлист Максим Буров. Он защитил звание чемпиона мира в акробатике, выиграв соревнования в этом жанре в рамках казахстанского первенства. Победу доминирующему в последнее время в этой дисциплине Бурову принес прыжок высочайшей сложности и высочайшего качества исполнения в суперфинале.

Это золото было вторым, завоеванным российской сборной на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате. Но, в отличие от того, которое взяла в состязаниях в парном могуле вчерашняя юниорка Анастасия Смирнова, его никак нельзя считать неожиданным.

Максим Буров в статусе вчерашнего юниора ездил в 2018 году на Олимпиаду в Пхёнчхан. Сложность его прыжков наводила на мысли о медалях, но посражаться за них спортсмену не довелось — до суперфинала он не добрался. За награды сражались более опытные партнеры — брат спортсмена Илья Буров и Павел Кротов. Бурову-старшему досталась бронза, Кротов остался четвертым.

С тех пор, однако, многое изменилось. И набравшийся опыта Максим Буров, которому сейчас 22 года, превратился в безусловного лидера жанра. Спустя год после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити он завоевал свой первый титул чемпиона мира. После этого его позиции становились только прочнее. Об их прочности прекрасно рассказывают, например, результаты нынешнего розыгрыша Кубка мира. На шести этапах Буров одержал пять побед. Приз он, естественно, взял досрочно.

Делясь своими впечатлениями от выступления в Казахстане, Максим Буров говорил о том, что победа ему «далась непросто». Но все, конечно, относительно.

На самом деле Буров спокойно прошел квалификацию, спокойно отработал два прыжка в финале, не «форсируя» сложность, но все равно оставшись недосягаемым для остальных, а потом выложил на стол все козыри в суперфинале.

Максим Буров выступал в нем последним. Тот, кто не в курсе раскладов в акробатике, должен был решить, что перед ним стоит сложнейшая задача. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов считал, что Павлу Кротову «чуть-чуть попридержали» оценки: Кротов в итоге стал третьим. Но вот кому их точно не придерживали — это выскочившему «из засады» американцу Кристоферу Лиллису. Собранные им 133,5 балла — это, например, на три с лишним балла больше, чем получил Максим Буров в Солт-Лейк-Сити два год назад.

Но надо знать, что с тех пор воспитанник передовой в акробатике ярославской школы Буров «проапгрейдил» свою программу. И его тройное сальто с пятью пируэтами было подтверждением высочайшего качества этого «апгрейда». Лиллис, разумеется, не устоял, оказавшись позади флагмана акробатики. И в данный момент тяжело представить, как Максима Бурова можно лишить этого статуса.

В женских состязаниях в акробатике сборная России тоже добыла медаль. Бронзу выиграла Любовь Никитина, которой, чтобы догнать конкуренток с более ценными наградами — австралийку Лору Пил и американку Эшли Колдуэлл,— прыжки необходимо усложнять.

Алексей Доспехов