Ведь могул, когда захотят

Возможно, за год до Олимпиады в Пекине у России появился еще один зимний спортивный козырь. Финал соревнований в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане получился полностью российским: Анастасия Смирнова, которая до этого взяла бронзу в могуле классическом, обыграла в нем Викторию Лазаренко.

Этот финал продолжил тренд нынешнего сезона, приятный для тех, кто рассчитывает на российские успехи на ближайшей зимней Олимпиаде. В целом ряде видов спорта и дисциплин появились очень молодые, только-только попавшие в элиту отечественные спортсмены, которые, как выяснилось, уже готовы побеждать на топовых турнирах даже в тех жанрах, где им давно не покорялись серьезные достижения.

В могуле, дисциплине, в которой во время спуска по 200-метровой бугристой трассе с трамплинами, желательно показать и высокую скорость, и хорошее исполнение сложных прыжков и акробатических элементов, в предыдущий раз медаль российскому спортсмену на главном соревновании досталась в середине прошлого десятилетия. На мировом первенстве в 2015 году бронзу взял Александр Смышляев, повторивший результат, показанный до этого на сочинской Олимпиаде. С тех пор российские могулисты держались довольно скромно, но после казахстанского чемпионата, кажется, можно уже уверенно констатировать, что как минимум одна надежная охотница за наградами, в том числе ценнейшими, в сборной есть. А может, и две охотницы.

Анастасия Смирнова, которой всего 18 лет, дебютировала на чемпионатах мира два года назад и в Солт-Лейк-Сити сходу скакнула в классическом могуле — том, где спускаются по трассе поодиночке,— на четвертое место. В Алматы она завоевала в нем бронзу.

А чтобы оценить прогресс Смирновой, нужно сравнить суммы баллов, полученных ею за выступление во второй, решающей попытке финала на двух турнирах: в 2019-м — 72,67, в 2021-м — 79,41.

На самом деле от серебряного призера — спортсменки из Казахстана Юлии Галышевой — она отстала на эфемерные 0,11. Более или менее приличный (и то не гигантский) отрыв был лишь у победительницы — француженки Перрин Лаффон, чемпионки Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года. Но Лаффон в этом сезоне в принципе была абсолютно неуязвима в классическом могуле. В рамках Кубка мира спортсменки состязались в нем трижды, и во всех случаях выиграла именно она.

Виктория Лазаренко, которая еще моложе Смирновой (ей 17), тоже неплохо выступила в финале. Она заняла девятое место, но в плотной борьбе с теми, кто оказался чуть выше. А настоящий триумф россиянок ждал на следующий день.

Парный могул — турнир с выбыванием, состоящий из поединков между одновременно спускающимися по трассе спортсменами, что-то наподобие параллельного слалома в сноуборде,— не входит в олимпийскую программу. Но на самом деле «проецировать» на Пекин его итоги имело смысл. В конце концов, все сильнейшие в состязаниях приняли участие, а система начисления баллов та же самая, что в могуле классическом.

В этом смысле они, эти итоги, вышли, конечно, триумфальными для России.

Чтобы прорваться в финал, обеим россиянкам пришлось справиться с несколькими титулованными соперницами, а юная Лазаренко, никогда не соревновавшаяся на чемпионатах мира, в четвертьфинале «убрала» саму Лаффон.

В решающей схватке две российские фристайлистки долго шли бок о бок. А в концовке вперед почти на полсекунды вырвалась Лазаренко. Но могул — это не только время, но и акробатика, а она у Смирновой оказалась выше по качеству.

Алексей Доспехов