Граждане готовы дополнить налоги

Почти 60% россиян готовы платить больше налогов. Согласно данным опроса Высшей школы экономики, подавляющее большинство граждан готово платить дополнительные 2% своих доходов, если они будут знать, на какие цели пойдут эти деньги. Больше всего люди хотят, чтобы их налоги пошли на здравоохранение, помощь бедным и улучшение качества образования. Доля граждан, готовых к новым сборам на эти цели, за последние два года увеличилась. Зато меньше стало тех, кто согласен увеличить траты на дороги и охрану порядка.

В 2011 году добровольно делиться частью своих доходов сверх НДФЛ готовы были порядка 10% россиян, в 2018-м — каждый второй. И то, что на фоне пандемии показатель стал еще выше, закономерно, уверен кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов: «Все умеют считать. Сейчас, куда ни пойди, все практически платное. Все понимают, что лучше я отдам небольшую часть, регулярно будут платить, буду получать по необходимости то, что нужно, чем сразу единовременно заплачу эти большие деньги. Всеобщее страхование происходит. И это людей больше устраивает. Поэтому, несмотря на то, что упали доходы, люди стали получать меньше, они прекрасно понимают, что если все начнут платить по чуть-чуть, то, в конце концов, сформируется большой фонд, который позволит как-то поднять качество в тех областях, о которых идет речь».

В свою очередь, директор института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев оказался удивлен результатами исследования. По его словам, в текущей экономической ситуации люди едва ли готовы платить больше: «Я вижу здесь большое противоречие, когда это накладываешь на то, что тяжелое состояние многих домохозяйств у нас сохраняется на фоне коронавирусного кризиса. Я понимаю, если люди готовы больше платить, когда у них запредельно высокий уровень жизни, тогда можно чем-то поделиться. Одновременно мы получаем результаты других социологических опросов, согласно которым около 60% населения не имеют сбережений, но готовы больше платить. Это никак не сочетается.

Если мы хотим целевую принадлежность в большей степени обеспечить, это благая цель. Но тогда люди должны платить непосредственно по месту жительства, а у нас сейчас работодатель платит.

Понятное дело, что Москва никогда не согласится на это. Потому что сотни тысяч, может быть, миллионы приезжают, работают в организациях и платят подоходный налог организации, которая зарегистрирована в столице. А живут они в Подмосковье. Москва понимает, что для нее это будут сотни миллиардов выпадающих доходов. Московская область, наоборот, в этом была бы заинтересована, потому что здесь люди живут, здесь есть инфраструктура, детские сады и так далее, за что ответственна местная власть. То есть это вопрос серьезный, в значительной степени политический».

Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин не исключает, что исследование могло носить прикладной характер. Например, социологи могли таким образом выяснять, готовы ли граждане к изменению налоговой политики в стране. Впрочем, даже если реформы и произойдут, большинство россиян они, скорее всего, не затронут, продолжает Никитин:

«В то, что россияне готовы платить дополнительные процентные пункты налога на доходы физических лиц на эти цели, я, если честно, не верю. Однозначно граждане считают наиболее приоритетными направлениями государственных расходов образование и здравоохранение. Но если бы действительно больше половины россиян хотели, например, тратить больше денег на благотворительность, помощь бедным, то единственный вопрос заключается в том, что россиянам мешает это делать. У нас есть большая разветвленная система благотворительных фондов, более того, есть социальный налоговый вычет в размере до 25% дохода. А, как мы знаем, этой возможностью пользуются крайне незначительное число россиян, совершенно несопоставимое с цифрами, которые приводятся в этом опросе».

С 1 января этого года в России действует прогрессивная шкала налогообложения для людей со сверхдоходами. Граждане с заработком свыше 5 млн руб. в год теперь вынуждены платить подоходный налог в размере 15%. По прогнозам властей, благодаря такому решению к концу года бюджет страны получит дополнительные 60 млрд руб. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе на закупку для них дорогих лекарств.

Лилия Галявиева, Илья Сизов