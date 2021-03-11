Бег с баррелями

10 марта президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи встретился с членами правительства и заслушал несколько отчетов. Он оказался удовлетворен тем, что «Норникель» полностью рассчитался с государством за разлив цистерны нефтепродуктов под Норильском, выяснил у вице-премьера Александра Новака, когда полностью стабилизируется цена на мировом рынке нефтепродуктов,— и этим новым знанием, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, также оказался удовлетворен.
В начале заседания председатель правительства Михаил Мишустин доложил о результатах своей поездки по сибирским регионам. Где он только не был: и на заводе прецизионных изделий, и в барнаульской школьной столовой, где питался гречей и котлетами вроде бы рядом с детьми, но все-таки отдельно от них… Котлеты отдельно, а дети отдельно — так уж получалось в этот раз…
А тем не менее видно было, что дети его беспокоили: взрослые коллеги премьера сосредоточенно питались за его столом, глядя в основном в свои тарелки, чтобы их, не дай бог, не спросили о том, чего они не знают, а он все-таки старался отвлекаться и на детей, так как формат оказался, видимо, неловко исполненным и должного единения с детьми в столовой не случилось, тем более что он, например, заставлял доедать мальчика котлету, хотя тот наелся, и заставлял вспоминать фильм «Джентльмены удачи», хотя подростки его не видели по причине их малолетства, а также убеждал их пить воду, хотя они мечтали, разумеется, о компоте.
И была там еще фраза, казалось, вообще не из школьной столовой: «Девчонки, что на десерт любите?..»
В итоге поездка оказалась все-таки не только занимательной, но и познавательной во многих отношениях, и было чем поделиться с президентом. Отдельно Михаил Мишустин остановился на посещении Новосибирской области, а также Кемеровской, где были утверждены программа развития угольной отрасли, вывоза угля из региона, и туристическая программа.
Кроме того, Михаил Мишустин с еле заметной усмешкой сообщил о том, что компания «Норильский никель» заплатила штраф после разлива нефтепродуктов под Норильском, а ведь это просто невообразимая сумма в 146,2 млрд руб., которую «Норникель» все-таки, если бы считали по-честному, а не так, как надо, вряд ли заслуживал.
— Что касается средств от компании «Норникель»,— кивнул президент,— то нужно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет…
И он, словно в утешение, предложил использовать эти деньги, «имея в виду, что этот объем в конечном итоге будет направлен на Норильск… Давайте выстроим работу таким образом».
То есть прежде всего на благоустройство жизни рабочих комбината.
Но тон именно такому подходу задал он сам на нескольких подряд совещаниях, посвященных трудной судьбе одной цистерны (уверен, история жизни ни одной цистерны в мире не знала ничего подобного), и, когда сумма была предъявлена и стоимость самой цистерны оказалась равна $2 млрд, отступать всем участникам дискуссии, а прежде всего ему самому, было уже некуда.
Вице-премьер Александр Новак проанализировал по просьбе президента «работу по координации действий 23 добывающих нефть стран в целях стабилизации ситуации на нефтяных рынках».
— Страны ОПЕК+ договорились на апрель месяц о сохранении текущих уровней добычи,— сообщил вице-премьер,— то есть на уровне января этого года, а ранее предполагалось, что добыча в апреле будет увеличена на полмиллиона баррелей… Россия сможет увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки (на фоне общего сохранения.— А. К.). То есть мы свою долю отстояли, сохранили…
Господин Новак по понятным причинам умолчал о своей роли как переговорщика в этом процессе, но всем, надо полагать, очевидно, что именно как переговорщик он на этом фронте (а это война с регулярностью по крайней мере раз в месяц) совершенно незаменим и каждый раз добивается нужного результата.
— Спрос (в мире.— А. К.) постепенно восстанавливается,— добавил господин Новак.— В апреле прошлого года цены падали до $20 за баррель, в этом году цента марки Brent уже превышает $65, а текущая — $67…
— Как… на рынке, вы сказали? — вдруг заинтересовался президент.
Но при этом на пару секунд в трансляции пропал звук.
— Сегодня $67 за нефть марки Brent,— аккуратно повторил господин Новак.— А в среднем цена с начала года — $60.
— Да нет, не цена, а дефицит на мировом рынке какой? — переспросил Владимир Путин.
Цена-то его не очень интересует, видимо.
— А, извините, не услышал,— быстро поправился господин Новак.— Дефицит составляет 1–2 млн баррелей в сутки сейчас.
Владимир Путин задумался, подперев голову рукой:
— Ну… И при таком темпе добычи… Как вы прогнозируете… Равновесие когда должно наступить?
Он как всегда хотел равновесия.
— Если говорить об основных показателях, которые характеризуют равновесие рынка,— подхватил разговор вице-премьер,— то это снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения. Вот в период, когда в прошлом году максимально упал спрос, а предложение еще упало, остатки накопились за март—апрель—июнь сверх пятилетнего значения примерно на 230 млн баррелей в сутки. На сегодняшний день они снизились до 140 млн баррелей в сутки. То есть если дефицит будет примерно 1–2 млн баррелей в сутки (как и есть сейчас.— А. К.), то примерно получается от 70 до 140 дней… Тогда можно будет считать, что рынок восстановился. При этом не нужно будет сохранять дефицит, а нужно будет сохранять баланс спроса и предложения и по мере роста спроса таргетировать предложение.
— Ладно… Спасибо…— не очень уверенно кивнул Владимир Путин, скорее всего не рассчитывавший на такую исчерпываемость ответа.
Впрочем, главное, было ведь понятно, что в целом все идет пока как надо.
Затем Владимир Путин обратил внимание на окружающие холода и попросил рассказать, «как проходит зимний отопительный сезон» (впрочем, его с полным основанием можно было назвать весенним отопительным). Докладчики отчитались о состоянии дел. Если коротко: весна спросит строго.
В конце концов, о готовности отрасли к новому туристическому сезону отчиталась глава Ростуризма Зарина Догузова. Кроме информации о том, что отдохнуть в России можно будет не так дорого, как кажется, из появления главы Ростуризма перед коллегами можно было почерпнуть, что Зарина Догузова выступала в квазимужском пиджаке оверсайз, который остается актуальным уже не первый сезон, так что можно сказать, что подавляющая часть членов правительства также с полным основанием могла почувствовать себя в тренде, если бы имела о нем хоть малейшее представление.