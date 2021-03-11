Бег с баррелями

10 марта президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи встретился с членами правительства и заслушал несколько отчетов. Он оказался удовлетворен тем, что «Норникель» полностью рассчитался с государством за разлив цистерны нефтепродуктов под Норильском, выяснил у вице-премьера Александра Новака, когда полностью стабилизируется цена на мировом рынке нефтепродуктов,— и этим новым знанием, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, также оказался удовлетворен.

В начале заседания председатель правительства Михаил Мишустин доложил о результатах своей поездки по сибирским регионам. Где он только не был: и на заводе прецизионных изделий, и в барнаульской школьной столовой, где питался гречей и котлетами вроде бы рядом с детьми, но все-таки отдельно от них… Котлеты отдельно, а дети отдельно — так уж получалось в этот раз…

А тем не менее видно было, что дети его беспокоили: взрослые коллеги премьера сосредоточенно питались за его столом, глядя в основном в свои тарелки, чтобы их, не дай бог, не спросили о том, чего они не знают, а он все-таки старался отвлекаться и на детей, так как формат оказался, видимо, неловко исполненным и должного единения с детьми в столовой не случилось, тем более что он, например, заставлял доедать мальчика котлету, хотя тот наелся, и заставлял вспоминать фильм «Джентльмены удачи», хотя подростки его не видели по причине их малолетства, а также убеждал их пить воду, хотя они мечтали, разумеется, о компоте.

И была там еще фраза, казалось, вообще не из школьной столовой: «Девчонки, что на десерт любите?..»

В итоге поездка оказалась все-таки не только занимательной, но и познавательной во многих отношениях, и было чем поделиться с президентом. Отдельно Михаил Мишустин остановился на посещении Новосибирской области, а также Кемеровской, где были утверждены программа развития угольной отрасли, вывоза угля из региона, и туристическая программа.

И ведь если COVID вокруг России так толком не рассосется и в наступающем сезоне, то у кого-то от карантинной тоски и в самом деле сдадут нервы, и человек может рвануть в отпуск из Москвы в самые сокровенные места Кемеровской области.

Кроме того, Михаил Мишустин с еле заметной усмешкой сообщил о том, что компания «Норильский никель» заплатила штраф после разлива нефтепродуктов под Норильском, а ведь это просто невообразимая сумма в 146,2 млрд руб., которую «Норникель» все-таки, если бы считали по-честному, а не так, как надо, вряд ли заслуживал.

— Что касается средств от компании «Норникель»,— кивнул президент,— то нужно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет…

И он, словно в утешение, предложил использовать эти деньги, «имея в виду, что этот объем в конечном итоге будет направлен на Норильск… Давайте выстроим работу таким образом».

То есть прежде всего на благоустройство жизни рабочих комбината.

Владимир Путин понимал, наверное, что жестоко поступил с «Норильским никелем», и, может быть, сам даже не ожидал, что штраф будет в итоге начислен именно в таком объеме.

Но тон именно такому подходу задал он сам на нескольких подряд совещаниях, посвященных трудной судьбе одной цистерны (уверен, история жизни ни одной цистерны в мире не знала ничего подобного), и, когда сумма была предъявлена и стоимость самой цистерны оказалась равна $2 млрд, отступать всем участникам дискуссии, а прежде всего ему самому, было уже некуда.

Вице-премьер Александр Новак проанализировал по просьбе президента «работу по координации действий 23 добывающих нефть стран в целях стабилизации ситуации на нефтяных рынках».

— Страны ОПЕК+ договорились на апрель месяц о сохранении текущих уровней добычи,— сообщил вице-премьер,— то есть на уровне января этого года, а ранее предполагалось, что добыча в апреле будет увеличена на полмиллиона баррелей… Россия сможет увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки (на фоне общего сохранения.— А. К.). То есть мы свою долю отстояли, сохранили…

Господин Новак по понятным причинам умолчал о своей роли как переговорщика в этом процессе, но всем, надо полагать, очевидно, что именно как переговорщик он на этом фронте (а это война с регулярностью по крайней мере раз в месяц) совершенно незаменим и каждый раз добивается нужного результата.

— Спрос (в мире.— А. К.) постепенно восстанавливается,— добавил господин Новак.— В апреле прошлого года цены падали до $20 за баррель, в этом году цента марки Brent уже превышает $65, а текущая — $67…

— Как… на рынке, вы сказали? — вдруг заинтересовался президент.

Но при этом на пару секунд в трансляции пропал звук.

— Сегодня $67 за нефть марки Brent,— аккуратно повторил господин Новак.— А в среднем цена с начала года — $60.

— Да нет, не цена, а дефицит на мировом рынке какой? — переспросил Владимир Путин.

Цена-то его не очень интересует, видимо.

— А, извините, не услышал,— быстро поправился господин Новак.— Дефицит составляет 1–2 млн баррелей в сутки сейчас.

Владимир Путин задумался, подперев голову рукой:

— Ну… И при таком темпе добычи… Как вы прогнозируете… Равновесие когда должно наступить?

Он как всегда хотел равновесия.

— Если говорить об основных показателях, которые характеризуют равновесие рынка,— подхватил разговор вице-премьер,— то это снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения. Вот в период, когда в прошлом году максимально упал спрос, а предложение еще упало, остатки накопились за март—апрель—июнь сверх пятилетнего значения примерно на 230 млн баррелей в сутки. На сегодняшний день они снизились до 140 млн баррелей в сутки. То есть если дефицит будет примерно 1–2 млн баррелей в сутки (как и есть сейчас.— А. К.), то примерно получается от 70 до 140 дней… Тогда можно будет считать, что рынок восстановился. При этом не нужно будет сохранять дефицит, а нужно будет сохранять баланс спроса и предложения и по мере роста спроса таргетировать предложение.

— Ладно… Спасибо…— не очень уверенно кивнул Владимир Путин, скорее всего не рассчитывавший на такую исчерпываемость ответа.

Впрочем, главное, было ведь понятно, что в целом все идет пока как надо.

Затем Владимир Путин обратил внимание на окружающие холода и попросил рассказать, «как проходит зимний отопительный сезон» (впрочем, его с полным основанием можно было назвать весенним отопительным). Докладчики отчитались о состоянии дел. Если коротко: весна спросит строго.

В конце концов, о готовности отрасли к новому туристическому сезону отчиталась глава Ростуризма Зарина Догузова. Кроме информации о том, что отдохнуть в России можно будет не так дорого, как кажется, из появления главы Ростуризма перед коллегами можно было почерпнуть, что Зарина Догузова выступала в квазимужском пиджаке оверсайз, который остается актуальным уже не первый сезон, так что можно сказать, что подавляющая часть членов правительства также с полным основанием могла почувствовать себя в тренде, если бы имела о нем хоть малейшее представление.