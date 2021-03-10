Google выплатил 3 млн рублей штрафа за недостаточную фильтрацию контента

Google оплатил штраф в размере 3 млн руб. за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы, сообщается на сайте Роскомнадзора (РКН). 17 декабря 2020 года мировой суд Таганского района оштрафовал Google на 3 млн руб. за повторное (в третий раз) нарушение закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией.

«Мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Повторное совершение административного правонарушения со стороны Google стало основанием привлечения компании к ответственности, согласно ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ. Суд состоялся 17 декабря 2020 года. Мировым судьей судебного участка №422 Таганского судебного района г. Москвы компании был назначен штраф в размере 3 млн руб.»,— говорится на сайте РКН.

Вопросы к работе Google возникают и у Федеральной антимонопольной службы, которая 4 декабря прошлого года оштрафовала американскую корпорацию на 100 тыс. руб. за размещение в сервисе Google AdWords рекламы добавки Gaia Herbs. Как указали в ФАС, эта биологически активная добавка содержит перец Kava, распространение которого запрещено на территории РФ.

10 марта Роскомнадзор замедлил трафик Twitter из-за того, что сервис не удаляет запрещенную информацию. Замедление трафика коснулось 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. РКН пригрозил другим платформам подобными санкциями в случае нарушения закона, обязывающего их удалять запрещенную информацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «К Twitter замедлили трафик».