AliExpress получит 30% маркетплейса KazanExpress

Совладелец казанского маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин сообщил «Ъ», что «AliExpress Россия» получит 30% в капитале компании в обмен на инвестиции, исчисляемые в «миллиардах рублей». Сумма не называется.

В пресс-службе «AliExpress Россия» подтвердили факт инвестиций, но также не раскрыли их размер и не уточнили, в каком именно юрлице компания получит долю.

KazanExpress основана в 2017 году Линаром Хуснуллиным и Кевином Хандой. Операционным юрлицом маркетплейса указано ООО «Маркетплейс-технологии», которое на 100% принадлежит ООО «Казаньэкспресс фулфилмент», в котором 18% и 2% имеют господин Хуснуллин и Ханда соответственно, еще 80% — у Сергея Еремеева, брата основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева.

KazanExpress специализируется на бесплатной доставке товаров за сутки. На начало марта в проекте, по данным самой компании, было зарегистрировано около 5 тыс. поставщиков. Ежемесячный объем заказов составляет около 1 млн посылок. По данным Similarweb, у сайта kazanexpress.ru в феврале было 2 млн посещений (у wildberries.ru за тот за период — 155,3 млн, aliexpress.ru — 92,9 млн, а ozon.ru — 79,6 млн).

Оборот маркетплейса в 2020 году составил 1,3 млрд руб. По итогам 2021 года господин Хуснуллин ожидает роста оборота в восемь раз.

Компания имеет сеть собственных пунктов выдачи заказов в 33 городах — преимущественно в Приволжском и Уральском федеральных округах, и логистическим центром на 45 тыс. кв. м. В этом году KazanExpress планирует достроить более крупный логистический комплекс и увеличить число городов присутствия до 127.

Как писал «Ъ-Казань», KazanExpress строит недалеко от Казани логистический центр общей проектной площадью хранения 1,06 млн кв.м.

"Ъ-Казань"