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Организаторы концерта Моргенштерна в Сочи оштрафованы за нарушение антиковидных мер

Адлерский районный суд Сочи оштрафовал ООО «Ангелы А» на 300 тыс. руб. за нарушение санитарных норм во время концерта Моргенштерна, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Концерт Моргенштерна прошел 8 января на сцене «WOW Arena», организатором выступления было ООО «Ангелы А». На основании материалов, полученных из органов МВД, СМИ и социальных сетей, Роспотребнадзор установил, что во время мероприятия нарушались противоэпидемические меры. В частности, персонал и большинство зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Управление Роспотребнадзора составило протокол в отношении организатора концерта по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В Краснодарском крае действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в общественных местах предписаны ношение масок и соблюдение социальной дистанции, культурно-массовые мероприятия разрешены при условии заполнения не более 50% мест в зале.

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заразившихся в регионе достигло 39 837 человек, скончались 2069 пациентов с COVID-19.

Анна Перова, Краснодар


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