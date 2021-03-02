«Подарок от Путина» пригодился бизнесменам

Примерно половина российских владельцев иностранного бизнеса перешла на новый режим налоговой отчетности. Как сообщила Федеральная налоговая служба, заявки подали 260 человек. Такую схему в прошлом году предложил президент России, ее называют «подарком от Путина». Владельцы так называемых «контролируемых иностранных компаний» до февраля могли выбрать удобный для них режим. Отчитываться о прибыли и платить налог по ставке 13% или 15%, как раньше, или заплатить фиксированные 5 млн руб. При этом отчетность у бизнесменов требовать не будут.

И этим могут воспользоваться те, кто в будущем собирается покинуть Россию, считает партнер Paragon Advice GroupСергей Захаров: «Прежде всего, на такую систему перешли те лица, которые планируют в конце срока действия данного налогового режима переехать в удобные для себя иностранные юрисдикции.

Тем самым они получают возможность в течение четырех или пяти лет накопить соответствующие доходы на своих контролируемых иностранных компаниях.

Сейчас, в соответствии с законом, они не обязаны отчитываться перед Федеральной налоговой службой России, а впоследствии, когда они переедут в удобную безналоговую юрисдикцию, например, в Объединенные Арабские Эмираты, или Монако, они смогут таким образом распределить себе эту прибыль и получить безналоговый доход, если в России не введут так называемый налог на выход, который обяжет таких лиц перед тем, как они уедут из России, уплатить НДФЛ по действующей на тот момент ставке».

Как пишет VTimes, по обычному механизму российские владельцы иностранных компаний в прошлом году заплатили в бюджет около 4 млрд руб. налогов. С новым режимом поступления могут увеличиться еще на 1,3 млрд руб.

Для бизнесменов это может быть удобный режим. Однако основная проблема до сих пор в том, что не так много предпринимателей готовы регистрировать свои иностранные компании, говорит партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Если сравнить это с количеством контролируемых из России офшорных компаний, то, конечно, 260 — это смешная цифра, потому что вся экономика России с 1990 по 2015 год стала насквозь офшорной.

После 2015 года есть значительные подвижки, все по-разному решали для себя эту ситуацию: кто-то переходил полностью в Россию, кто-то заявлял КИК, кто-то прятался еще дальше.

Вот эта история про 5 млн, конечно, является производной от первого шага, ни государство не стало комфортным, удобным, ни в целом среда, защита собственности, независимые суды. С этой точки зрения, первый шаг, конечно, был действенным, я имею в виду в целом по деофшоризации, это только половина, только кнут, по-прежнему нет пряника».

Как пишет The Bell, за все время свои «контролируемые иностранные компании» зарегистрировали около 7 тыс. человек.

Елена Иванова