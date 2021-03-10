Военные следователи заявили о снижении дедовщины и росте коррупции

В 2020 году в вооруженных силах снизилось число случаев дедовщины, сообщается на сайте военного управления Следственного комитета России (СКР). При этом выросло число других преступлений, например коррупции. Ущерб по уголовным делам составил 6,4 млрд руб. (по сравнению с 2019 годом эта сумма выросла более чем на 30%).

В 2020 году было зарегистрировано на 20% меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, против порядка подчиненности (дедовщина) — на 17,8%, против порядка несения специальных видов военной службы — в 5,8 раза (процент не приводится). Случаев рукоприкладства было зарегистрировано на 16,7% меньше.

При этом выросло число других преступлений, в сфере коррупции — на 8,8%. Также было больше преступлений против общественной безопасности (в частности, связанных с оборотом оружия и боеприпасов), здоровья населения и общественной нравственности (например, в сфере оборота наркотиков).

В августе 2020 года начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии искоренили дедовщину. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее также говорил, что в армии нет почвы для дедовщины. В СПЧ на это ответили, что число грубых нарушений снизилось, но жалобы на них еще поступают.