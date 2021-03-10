Число вакансий в петербургском общепите выросло на 64%

В Петербурге в сфере общественного питания в январе-феврале 2021 года число вакансий увеличилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

По ее словам, число соискателей в отрасли в начале года увеличилось на 28%. В сфере производства число вакансий показало рост на 58%, а количество желающих найти работу выросло на 24%.

Напомним, что общий оборот городских предприятий общественного питания за 2020 год снизился на 30,5% по сравнению с 2019 годом. На фоне пандемии прекратили работу 1308 предприятий общепита, за 2019 год — 1105. Ранее в hh.ru сообщали, что январь-февраль количество профессиональных барменов по стране, опубликовавших резюме в поисках работы по специальности, составило 14 тыс. 19% от общего числа резюме пришлось на Петербург.