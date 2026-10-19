Президент Киргизии рассказал о попытке госпереворота в Казахстане

Садыр Жапаров рассказал, что в 2020 году его бывший сторонник, политический активист Мелис Аспеков передал ему телефон, по которому звонил Мухтар Аблязов. Тот, по словам президента, «нахваливал» его «минуту или две» за революцию в Киргизии, в то время как граждане Казахстана не могут добиться тех же результатов. «Я очень прошу Вас помочь нам, если вы дадите добро мне приехать в Бишкек, там я буду сидеть и организовывать революцию в Казахстане». Господин Жапаров рассказал, что ответил на это следующим образом: «Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, из-за вас я не буду портить отношения с Казахстаном. Лучше приезжайте, занимайтесь своим делом».