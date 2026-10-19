Президент Киргизии рассказал о попытке госпереворота в Казахстане
Жапаров: Аблязов просил помочь с организацией госпереворота в Казахстане
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что казахстанский предприниматель Мухтар Аблязов в 2020 году просил его помочь в организации государственного переворота в Казахстане. Так он ответил на заявление бизнесмена о том, что в тот год киргизский лидер просил у него средства, чтобы прийти к власти в республике.
«Утверждение о том, что я просил у него деньги, — чистая ложь. Кто поверит, что я просил деньги у нищего, который сам выпрашивал деньги у казахского народа, чтобы обеспечить свою личную жизнь во Франции?»,— заявил Садыр Жапаров изданию Super.kg. «Революция уже произошла, я давно пришёл к власти. В те дни деньги мне были не нужны. Народ, который освободил меня из тюрьмы и привел к президентскому креслу, вполне мог избрать меня и без денег»,— пояснил киргизский президент.
Садыр Жапаров рассказал, что в 2020 году его бывший сторонник, политический активист Мелис Аспеков передал ему телефон, по которому звонил Мухтар Аблязов. Тот, по словам президента, «нахваливал» его «минуту или две» за революцию в Киргизии, в то время как граждане Казахстана не могут добиться тех же результатов. «Я очень прошу Вас помочь нам, если вы дадите добро мне приехать в Бишкек, там я буду сидеть и организовывать революцию в Казахстане». Господин Жапаров рассказал, что ответил на это следующим образом: «Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, из-за вас я не буду портить отношения с Казахстаном. Лучше приезжайте, занимайтесь своим делом».
В октябре 2020 года несогласные с результатами парламентских выборов в Киргизии вышли на масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. На тот момент Садыр Жапаров, оппозиционно настроенный к властям республики, находился в тюрьме, но в разгар демонстраций оказался на свободе. Сначала он занял пост премьера, а затем — президента Киргизии.
Мухтар Аблязов — бывший министр энергетики Казахстана и экс-председатель совета директоров БТА Банка, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Он покинул Казахстан в 2009 году. В 2017-м казахстанский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества и хищении средств. Еще через год его заочно приговорили к пожизненному заключению: его признали виновным в убийстве делового партнера, главы БТА-банка Ержана Татишева. В 2022 году он назвал себя лидером протестов в Казахстане и обещал возглавить временное правительство, если протест «достигнет правильного охвата». Сейчас Аблязов находится во Франции.