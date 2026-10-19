«Определенный кризис идей»

Призы новой ювелирной номинации пока не объявлены, но, думаю, будет что-то похожее на часовой конкурс. Там победители получают часы Cartier и возможность познакомиться с работой мануфактур дома, а обладатели первых мест проходят стажировку. Для студентов это, безусловно, прекрасный шанс. Cartier по сути огромная, практически эталонная машина индустрии роскоши. Не всегда эталон с художественной точки зрения, но совершенно точно один из домов, которые задают стандарты качества, производства, маркетинга и самого масштаба ювелирного бизнеса. Такой опыт знакомства с этой системой изнутри действительно уникален.