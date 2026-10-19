«Определенный кризис идей»
Анна Минакова — о конкурсе Cartier для молодых ювелиров
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Cartier объявил о запуске новой премии для молодых ювелиров Cartier Prize for Jewellery Talents of Tomorrow. У инициативы уже более 30 лет истории: с 1995 года дом проводит похожий конкурс для молодых часовщиков, а теперь решил распространить его и на ювелирное искусство.
Тема первой премии вполне предсказуема и связана с бестиарием Cartier. Участникам предлагают создать брошь, вдохновленную животным миром. Подать заявку до 30 ноября могут студенты ювелирных специальностей из образовательных учреждений Франции, Италии и Швейцарии, которые прошли не менее двух лет обучения. Восемь финалистов получат три месяца на воплощение проектов, а весной 2027 года жюри выберет трех победителей.
Призы новой ювелирной номинации пока не объявлены, но, думаю, будет что-то похожее на часовой конкурс. Там победители получают часы Cartier и возможность познакомиться с работой мануфактур дома, а обладатели первых мест проходят стажировку. Для студентов это, безусловно, прекрасный шанс. Cartier по сути огромная, практически эталонная машина индустрии роскоши. Не всегда эталон с художественной точки зрения, но совершенно точно один из домов, которые задают стандарты качества, производства, маркетинга и самого масштаба ювелирного бизнеса. Такой опыт знакомства с этой системой изнутри действительно уникален.
Но почему Cartier именно сейчас решил учредить ювелирную премию? Мне кажется, в доме и сами понимают, что у них наметился определенный кризис идей. Смотришь на последние коллекции: все качественно, дорого, технически безупречно, но ничего по-настоящему взрывного, никаких неожиданных художественных решений. Возможно, поиск молодых талантов в том числе и способ найти новые идеи, которых Cartier сегодня явно не хватает.