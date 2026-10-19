Законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Заксобрание Петербурга

Одновременно с запретом розничной продажи вейпов в ЗакС поступили две инициативы, направленные на снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции. Депутаты предлагают запретить продажу таких товаров в местах проведения спортивных соревнований, детских оздоровительных и социальных учреждениях, на пляжах и других территориях отдыха у воды, а также «в культовых зданиях». Еще один законопроект предполагает наделение Смольного полномочием по определению границ территорий возле образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, никотиносодержащей продукции, а также кальянов и сопутствующих товаров.