Законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Заксобрание Петербурга
В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов на территории города с 1 марта 2027 года. Депутаты должны принять закон до декабря. Предполагается, что ограничение будет действовать в течение пяти лет, до весны 2032 года. О внесении законопроекта сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в соцсетях 19 октября. Над разработкой документа работали бюджетно-финансовый комитет и постоянная комиссия по здравоохранению.
Решение о внесении законопроекта, запрещающего продажу вейпов, окончательно приняли на заседании рабочей группы 16 октября. В обсуждении также участвовали депутаты из Законодательного собрания Ленинградской области. Петербургские парламентарии рассказывали, что хотят утвердить единый запрет в рамках одной агломерации. В то же время представители бизнеса просили ЗакС предусмотреть полугодичный переходный период, чтобы предприниматели могли завершить действующие контракты с поставщиками и пересмотреть подход к своим инвестициям. В таком случае запрет вступил бы в силу к 1 сентября 2027 года.
Одновременно с запретом розничной продажи вейпов в ЗакС поступили две инициативы, направленные на снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции. Депутаты предлагают запретить продажу таких товаров в местах проведения спортивных соревнований, детских оздоровительных и социальных учреждениях, на пляжах и других территориях отдыха у воды, а также «в культовых зданиях». Еще один законопроект предполагает наделение Смольного полномочием по определению границ территорий возле образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, никотиносодержащей продукции, а также кальянов и сопутствующих товаров.
«Считаю правильным, что эти инициативы будут рассматриваться в комплексе. Мы последовательно создаем условия, при которых табачная и никотиносодержащая продукция становится менее доступной, прежде всего для подрастающего поколения. Но, как показывает практика, действующих ограничений недостаточно. Уверен, новые законодательные меры позволят нам эффективнее защищать здоровье петербуржцев»,— написал председатель ЗакСа в соцсетях.