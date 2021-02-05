Петербург занял второе место по количеству соискателей на должность бармена

За первые два месяца 2021 года количество профессиональных барменов, опубликовавших резюме в поисках работы по специальности, составило 14 тысяч по всей стране. 19% от этого числа пришлось на Петербург, это почти 3 тысячи. Об этом говорится в исследовании портала HeadHunter.

Первое место в общему количестве резюме барменов заняла Москва – 28%. Из других особенностей исследователи выявили частое указание COVID-статуса в анкетах: так, соискатели пишут «переболел ковидом», «имеются антитела» или «прошел вакцинацию от коронавируса».

Ранее “Ъ-СПб” рассказал о том, что в первую же посленовогоднюю неделю за нарушение ограничительных на петербургские заведения общепита составили 16 протоколов.