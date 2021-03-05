За прошлый год в Петербурге прекратили работу более 1 тыс. предприятий общепита

За 2020 года в Петербурге прекратили работу 1308 предприятий общепита, за 2019 год — 1105. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные САПРК.

Темп сокращения числа игроков ускорился: в прошлом году были ликвидированы 733 предприятия, а годом ранее — только 430. Половина всех компаний ликвидировались в конце 2020 года. Только в октябре — декабре 2020 года бизнес закрыли 617 компаний. С начала текущего года прекратили работу 447 предпринимателя в сфере общепита, почти в четыре раза больше, чем впервые месяцы 2019 года.

Интернет-газета указывает, что данные по ликвидации юрлиц не отражают реальную картину на настоящий момент в связи с тем, что период от прекращения деятельности до ликвидации может занимать до полугода.