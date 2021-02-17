В 2020 году оборот петербургского общепита упал на 30%

От пандемии в Петербурге больше всего пострадала сфера услуг, в частности общественное питание. Снижение оборота предприятий общепита стало рекордным за последние 10 лет.

Данные сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по экономической политике Петербурга. Согласно им, что общий оборот городских предприятий общественного питания снизился на 30,5% по сравнению с 2019 годом. Общий объем платных услуг снизился на 18,4%. Отмечается, что при этом оборот розничной торговли продуктами питания вырос на 0,7%.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что, по данным «Петростата», в ноябре оборот заведений общественного питания в Петербурге упал более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.